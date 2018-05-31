白宮： 川金會依計劃6月12日登場

2018年05月31日 08:45 中時 江靜玲

白宮今天表示，美國與北韓在兩韓非軍事區進行的有關川普總統和北韓領導人金正恩晤面的協商，進展順利；美朝先遣隊也已在新加坡會面。預料歷史性的川金會能按計畫在6月12日登場。

由金成（Sung Kim）大使率領的美國代表團目前正在兩韓非軍事區和北韓代表團就美朝峰會進行協商。白宮發言人桑德斯今天在例行簡報會上說，美方代表團今天與北韓官員見面，雙方將持續對話，「目前對相關會面的解讀均屬正面，我們將繼續向前鄉邁進。」

另一方面，桑德斯表示，由美國副總參謀長哈金率領的美方先遣隊30日稍早在新加坡會已會見了北韓先遣隊，雙方31日並將再晤面。桑德斯說，美方感謝新加坡同意主辦此次峰會，川普總統也「非常感謝李總理」。

桑德斯稱：「我們會持續力爭在6月12日舉行(川金會)，也預期能達成。」

值此同時，金正恩的左右手金英哲（Kim Yong Chol）已於美東時間30日晚飛抵紐約，並與美國國務卿蓬佩奧舉行對話。桑德斯說，蓬佩奧和金英哲兩人將在紐約進晚餐，非核化將是兩人晤談重點。

北韓勞動黨副委員長兼統一戰線部長金英哲，是金正恩決策圈的一分子，深受金正恩信賴和依重。金英哲從北京搭乘中國國際航空班機飛抵紐約，也是18年來抵美的最高層級北韓官員。

(中時 )