每日一殺邱太三講幹話 宅神：誰來同情變屍塊的被害人？

2018年05月31日 08:36 中時電子報 張達智

這個5月非常熱、非常血腥、非常讓人心痛！從彰化女童遭虐死、台中牙醫被刺死、嘉義護理師遭病患家屬狠刺6刀；直播主被男友殺死，更有板橋驚世駭俗的分屍案。面對幾乎「每日一殺」的狀況，是否應亂世用重典？法務部長邱太三回應，槍決無法解決問題，應從社會源頭處理。

然而如此「理性」的回應，顯然無法取得民意共鳴。4年前，高雄市男子劉志明尾隨陳姓退休女教師進入其車內，持鐵鎚重擊她頭部14下後，加以性侵並咬掉她的乳頭，離開時反鎖車門致陳女失血過多死亡，歷審都將劉男判死，但昨天最高法院認為尚有證據未調查完備，2度撤銷死刑發回更審。

有網友請「宅神」朱學恒幫忙讓更多人看到這個案例，並表示「「最近真的太多殺人案，心情真的很難過，政府又無感，邱太三部長不執行死刑還說乾話」；「只捐錢給奇怪的國家，自己人民的安全，完全沒有保障，然後學生要出國為國家爭取榮譽，還要靠自己募款，國家隨隨便便就給幾十億，這個政府真的很奇怪」。

朱學恒表示，他的問題也是很多台灣民眾的問題。為什麼沒有任何冤假錯案疑慮的殘暴殺人犯，司法單位要想盡一切辦法拖延他的刑法，但邱太三等一干人何時幫被虐殺的五歲女童，被分屍的青春女子說過話呢？ 加害者被捧在手心，誰來同情已為屍塊的受害者和其家人呢？

(中時電子報)