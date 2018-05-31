慘被黑8年 羅智強爆民進黨最怕的人是他！

圖為民進黨中央黨部。（資料照,姚志平攝）

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新北市長選戰升溫，民進黨參選人蘇貞昌陣營頻對現任新北市長朱立倫開炮，讓國民黨新北市長參選人侯友宜反酸蘇，盼蘇看清楚是誰在跟他選新北市長。總統府前副秘書長羅智強則表示，民進黨最怕的人就是朱立倫，因為朱最大的後盾就是在新北的政績，羅說這也是為什麼朱立倫在民進黨強大的「黑」力量下，8年執政滿意度能倒吃甘蔗，在任期將結束時達新高原因。

新北市議會昨進行市政總質詢的議程，民進黨新北市議會黨團書記長許昭興等人，針對「在地就業，救不了失業；市府招商，只招建商」提出質詢，痛批新北市長朱立倫宛如新北夜市殺手。此外，欲參選新北市長選舉的蘇貞昌也多次針對朱立倫開炮。

然而，據《遠見雜誌》昨公布的民調，新北市民最不捨得朱立倫退休，支持他參選總統等三項要職的比例都居其他縣市首長之冠。

對此，羅智強指出，只要是「事實」，就會被時間還原，他拿鄭文燦和朱立倫比較。羅說朱立倫長期被黑為「剪綵王」，但事實上，真正的剪綵王是鄭文燦。此外，羅說據政府資訊，彙整去年1到9月的違建拆除數，鄭文燦9個月拆了400件違建。而朱立倫在同期的9個月中，拆除1萬9千件，鄭文燦拆違建的魄力，只有朱立倫的2％。「這一方面凸顯了鄭文燦是如何的一個擺爛市長，也凸顯朱立倫擁有不張揚的沉默魄力」。

(中時電子報)

文章來源：羅智強臉書

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