若呂秀蓮脫黨參選 丁：會吸引部分綠、中間選票

段宜康怒嗆靠北三小 老師丁守中爆「他對老師也口出惡言」，圖為丁守中。（資料照 鄭任南攝）

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民進黨確定提名立委姚文智後，前副總統呂秀蓮人雖在國外參訪，卻透過發布一則簡短聲明疑考慮脫黨參選台北市長。對此，國民黨市長參選人丁守中今早表示，目前選情還不明朗，但如果分出去，（民進黨選情）必然越來越弱；他也認為，呂在管中閔案的發言很中肯、早期對台灣民主的堅持，能夠拿到部分綠營與中間選民的選票。

至於主要對手柯文哲能拿到哪部分選票？是否會吸引藍營選民？丁守中強調，柯沒有核心價值，見人說人話見鬼說鬼話，一下說自己墨綠、替陳水扁背書，後來又說兩岸一家親、扁裝病，被批判後又收回來，加上之前他宣布支持蔡英文2020連任，「藍營選民會支持他？我才不相信。」丁說，北市有很多中間選民，這是要全力爭取的。

談到市政議題，主持人問丁守中大巨蛋問題如何解決，尤其現在遠雄董事長趙藤雄、前財政局長李述德都疑似圖利？丁守中表示，法律歸法律，工程部分如有疑慮，那就透過發放使用執照時，限制容留進場人數，打個6折、7折，還是要讓它完工，因為錢已經花了，也無法賠350億解約，更重要的是，台北需要大巨蛋。

接著丁也談到自己的政見，包括交通吃到飽月票1280元應該更降低、上任後恢復重陽敬老禮金、續辦雙城論壇且還要邁向「多城」；姚文智提出的松山機場遷建，他認為至少要2022、2025年才有辦法討論，非這一任期可以討論，但他認為「那邊可以留白，但反對做公園，基隆河沿線已經有很多公園了」。

最後，主持人詢問此次選舉是否已經拜訪過蔣萬安、連勝文？丁守中說，已經拜訪過蔣萬安，對方自己也很忙，競選總幹事需要全職，現在不急著找，且重點不是誰扮演什麼角色，而是丁守中扮演什麼角色。

(中時 )

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