不顧香蕉價崩？ 她爆高薪實習生吳音寧高雄爽爽吃魚翅

北農總經理吳音寧。（圖／本報資料照片）

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中時電子報
國民黨內湖南港區市議員參選人游淑慧今在臉書po文。翻攝游淑慧臉書
國民黨內湖南港區市議員參選人游淑慧今在臉書po圖。翻攝游淑慧臉書

北農總經理吳音寧用業務費買剩菜送往家鄉彰化溪州，挨批「公器私用」，甚至遭台北地檢署調查，國民黨內湖南港區市議員參選人游淑慧今在臉書再爆料，指農運最前線、苦農民之苦的高薪實習生吳音寧，甫花19000買殘貨送給溪洲長輩，又說要為北農加薪，竟在香蕉批發價1公斤只剩5、6元，農民含淚採收時，於5月11日在高雄吃魚翅。

游淑慧在臉書上po出吳音寧坐在餐廳圓桌與大家聊天及魚翅料理的照片，照片上並打出「今日的音寧好食魚翅宴」等字。

她表示，我真的不太了解這位高薪實習生-吳音寧的工作日常！她（吳）不是農運最前線？不是苦農民所苦，花19000買殘貨送給溪洲長輩的吳音寧嗎？姑且不論保育的問題，當香蕉的批發價1公斤只剩下五、六塊、農民含淚採收的時候，不知道這一碗魚翅可以買多少香蕉？

她說，5月9日吳音寧還在臉書大談，北農的基層有多麼辛苦，所以為北農加薪！5月11日，她就在高雄吃魚翅⋯，蔡英文吃法國料理挨轟、李應元吃魚翅道歉⋯比起他們的小老妹日子爽爽過，其實還真冤枉了！唉，搖頭！

記者尚未取得吳音寧回應。

(中時電子報)

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