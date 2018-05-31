誰能讓阿信無償代言？鄭問展圖像藏符碼、水墨訴三國

2018年05月31日 09:12 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

趙子龍血戰長坂坡、單騎搶救劉後主！身披戰袍、手持雙刃，堅毅眼神讓人神往！豪邁水墨結合西畫細膩，定格在一張張分鏡，這已不是少年翻閱的漫畫，穿越歷史，濃縮三國！將美學提升至藝術層次！這是台灣已故漫畫家鄭問的「長坂坡」！

當大師離我們離去的後一年，文化部今夏將在故宮舉辦「千年一問 鄭問紀念展」，身為大師頭號粉絲的五月天主唱「阿信」也為展覽製作宣傳影片，用配樂為大師致敬！而這些都是阿信的無償代言，只盼有更多人瞭解鄭問作品，也希望未來台灣也有更多喜歡漫畫的人，成為下一個「鄭問」！

●千年一問！漫畫永恆經典！故宮大展緬懷大師

看漫畫的小孩不會變壞！過去恐難登大雅之堂的漫畫，近年來獲得平反！在日本，如沒有漫畫產業支撐，出版恐「大崩壞」！日本有漫畫之神「手塚治虫」開啟傳奇，而台灣也有一個漫畫家打入國際，以創新水墨漫畫，神技震撼日本，他就是鄭問！

生於臺灣桃園縣大溪鎮的鄭問，畢業於復興商工。1990年在日本發表作品時造成轟動，《朝日新聞》讚歎他是漫畫界二十年內無人能出其右的「天才、鬼才、異才」，日本漫畫界更譽為「亞洲至寶」，於2017年3月26日心肌梗塞過世，享年58歲。

為感念鄭問老師對臺灣漫畫的啟發，文化部自去年6月起即展開鄭問紀念展籌備工作，「千年一問 鄭問紀念展」終於將在今年6月16日至9月17日在故宮展出。29日文化部特地舉辦展前記者會，並發佈五月天阿信與仙草影像陳奕仁導演向這位台灣漫畫宗師致敬，所特別聯手製作的展覽宣傳短片。

文化部鄭麗君部長表示，「鄭問紀念展」是第一次由文化部主辦，在故宮舉行的國家級漫畫展，是台灣漫畫歷史性的一刻，也是遲來的光榮一頁，希望這個展不是紀念展，而是在鄭老師生前發生。感謝鄭問老師的家人、朋友和弟子後進們，及中華文化總會及國立故宮博物院的協力與贊助，讓這場紀念展能夠順利登場。鄭問是臺灣漫畫跨國界、跨領域的前驅，他的影響力不僅侷限於漫畫領域，更滲入文學、音樂、影像。

鄭問之三國誌 長板坡。（圖像來源_鄭問工作室）

●五年前就構思！阿信用音樂緬懷鄭問大師

曾經夢想成為漫畫家的五月天主唱阿信與仙草影像的陳奕仁導演，特別為本展聯手製作一支展覽宣傳影片。影片的規劃與製作由陳奕仁導演領軍的仙草影像擔綱影像製作，阿信擔任影片的配樂製作，本宣傳短片取材自鄭問眾多的重要作品內容，傳達出漫畫、影像與音樂領域的創作者共同對於生命懷抱夢想，並勇於追尋的心志。陳奕仁導演表示鄭問老師用靈魂創作，其漫畫的神韻、哲學、人物刻劃都十分震撼，讓他深受啟發。

據悉，阿信五年前就有和鄭問大師合作的想法，而在大師身前，阿信也親自拜訪鄭問！而這次大展參與影像製作與代言，都是鄭問頭號粉絲阿信的無償付出，阿信也笑對粉絲說，「如不看展，我會生氣」！他也希望藉由此次的展覽讓社會大眾能再次細讀鄭問老師作品，並關注台灣目前漫畫創作者，他更鼓勵喜愛繪畫的孩子勇敢地往夢想前進。

阿鼻劍。（圖像來源_鄭問工作室）

●鄭問大展看漫畫史！穿越三國、訴佛學哲理

記者會現場更提前曝光3件原作，包括未打草稿即完成精緻立體的「阿鼻劍」、以強烈構圖與濃烈色彩，描繪出趙雲搶救劉後主的驚險場面的「鄭問之三國誌-長坂坡」、及使用塑膠袋及膠水由孩童們踩踏複合媒材而成「深邃美麗的亞細亞-貪欲一兵衛」，透過這3件風格迥異的作品，充份展示鄭問富冒險實驗的創作精神，及深厚的繪畫功力。

本次個人專展分六大主題展區「漫畫鄭問」、「藝術鄭問」、「遊戲鄭問」、「千年一問」、「哲學鄭問」，以及「從鄭進文到鄭問」，從漫畫、藝術、遊戲、哲學、生活等面向，展現鄭問的漫畫、插畫、素描手稿、劇本、雕塑等超過250件原件真跡。

真跡作品包含個人物件、歷年出版代表作等共近300件展品，涵蓋鄭問知名的「三國系列」，如除《東周英雄傳》之外，《始皇》、《深邃美麗的亞細亞》等均是日本時期的優秀作品！翻開大師之作，彷如穿越時空進入三國，「滾滾長江東逝水,浪花淘盡英雄...」。另講述命運多舛的主角何勿生闖蕩江湖恩怨的《阿鼻劍》，故事劇情具有深刻的佛學思維。此展完整呈現鄭問多樣形式的創作軌跡與經典之作，並從不同角度呈現他30年來其視覺語彙演變、圖像創作背後的美學意識，以及對人本價值的思考與觀照。

深邃美麗的亞細亞-貪欲一兵衛。（圖像來源_鄭問工作室）

●今夏看展！展場有深意！鄭問展在故宮

值得一提的是，鄭問展在「故宮」，這個台灣驕傲，也是世界知名博物館，而非讓展覽僅在文創園區的一隅！這世界遊客多會造訪的故宮，能一睹大師之作！不僅僅只是商業創作的漫畫，其珍貴的藝術價值獲得肯定，鄭問大展在故宮也是這台灣漫畫界的驕傲，然誠如文化部長鄭麗君所說，如這個展並非回顧展，而是在鄭問大師生前即展出，那更有意義！

「我喜歡我作品的讀者，就去看我的漫畫吧！我想說的，都畫在漫畫裡了！」鄭問病逝前，留下這句話和他筆下的武俠世界！雖然大師已離我們而去，然其作品訴盡國史上最悲壯的英雄與俠客的浪漫精神，啟發無數台灣學子，更重現台灣漫畫的榮光歲月！喜歡漫畫、喜歡藝術的你，今夏來故宮看展吧！穿越小宇宙，進入台灣漫畫大師精彩瑰麗的世界！千年一問 故宮鄭問大展

「千年一問 故宮鄭問大展」由右至左為策展人鍾孟舜、文化部長鄭麗君、鄭問太太王錦珠、鄭問兒子鄭植羽、導演陳奕仁、五月天阿信合影。（文化部提供）

千年一問 故宮鄭問大展

展期：06-16(六)～2018-09-17(一)

時間：09:00-17:00(16:30停止售票及入場)

地點：國立故宮博物院

(中時電子報)