傳聞成真？康寧大學下學年僅剩2系 師生不知何去何從

2018年05月31日 09:30 中時 程炳璋

康寧大學校方幹部向師生告知明年台南校區將不招生應用外語系。（本報讀者提供）

台南市私立康寧大學4月剛遭議員爆料2019學年度大學日間部將只剩2系，校方嚴正否認，但近日卻已召開公聽會正式通知師生將再關兩系，傳聞似已成真，師生聞訊錯愕，不滿校方一直未講清楚，讓學生受教權與教職員工作權不知何去何從，校方表示31日是將招生總量提報教育部最後一天，下午開完兩場校務會議會有明確說明。

康寧大學自2010年接手立德大學，全盛時期有5000多名學生，2015年將台北的康寧醫護暨管理專科學校與台南的康寧大學合併為康寧大學，是全台第一所擁有五專、二專、四技、大學不與研究所的大專院校，分別稱為台北校區與台南校區。

台南校區現任校長黃宜純自2016年8月接任，學生數一路下滑至2000多人，校方不斷關掉科系，去年先一口氣停招企管、餐飲管理與資訊傳播3個系，裁掉30餘個教職員，學生數降至1500人左右。

今年4月時，有議員爆料康寧大學2019學年度將只剩兩系，質疑台南校區將退場，經營者當初南北合併，只是為了讓台北的護專升格大學，再棄南保北。校方當時還嚴正否認，指出招生尚與教育部討論中，明年度剩兩系並非事實。

言猶在耳，學校幹部竟趕在5月底前告知師生決定再關掉健康數位科技系，近日又突然向師生開口，表明應用外語系也將遷往台北校區，30日對內召開「關系」公聽會，錯愕的師生們只能被迫接受事實。

有教職員當場表達不滿，認為校方公開說一套，私下又做一套，很不厚道，讓師生一直有受騙的感覺，不知何去何從。要求校方「說清楚」是否繼續經營台南校區，定出配套保障學生受教權與教職員工作權。

康寧大學公關中心主任陳英豪表示，針對停招問題，31日下午召開兩場校務會議作最後決定，強調校方對停招科系的學生受教權一定會輔導到順利畢業，對教職員工作權會安排內部轉職與優退。

(中時 )