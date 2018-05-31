不懂平衡美陸支持台 董雲裳亞太助卿提名恐被撤

2018年05月31日 09:18 中時 江靜玲

距離美朝新加坡峰會僅兩周，美國國務院亞太資深官員尚未完全到位，今天更傳出，國務卿蓬佩奧可能撤回代理亞太助卿董雲裳出任亞太助卿的提名。

美國廣播公司新聞網（ABC News）30日引述三名消息人士說法指出，蓬佩奧在他第一波的主要人事更變中，將撤回董雲裳亞太助卿的提名，考慮接替人選則為白宮國安會亞洲事務資深主任博明，以及太平洋艦隊司令史威夫特。

ABC新聞稱，川普政府可能安排董雲裳出任亞太地區大使職務，可能是新加坡。

報導指出，董雲裳出身職業外交官，儘管目前擔任代理亞太助卿，在川普總統和北韓領袖金正恩峰會協商安排，以及美朝官員對話中，均遭擱置，未陪同蓬佩奧赴北韓，30日也未與蓬佩奧同赴紐約會晤到訪的北韓勞動黨中央委員會副委員長金英哲。報導引述美國前官員的話說，董雲裳完全被邊緣化。

國務院發言人諾爾特告訴ABC新聞，董雲裳仍為亞太助卿提名人。

國務院亞太助卿懸缺多時，白宮到去年12月才在前國務卿提勒森力薦下，提名自前亞太助卿羅素離職後一直擔任代理助卿的董雲裳出任亞太助理國務卿職務。

參議院外委會並已於今年2月舉行董雲裳任命聽證會，但迄今未通。其間除提勒森離開國務院外，川普政府和國會一幫挺台人士認為董雲裳對中國大陸態度太軟弱，誓言阻止她出任亞太助卿也是主因之一。聯邦參議員魯比歐就表示，他將竭盡所能阻止董雲裳出任亞太助卿，因為這個職務需了解如何平衡美陸關係，支持台灣和人權。

蓬佩奧上周在參院聽證會中表示，將會很快宣布國務院新資官人事案。華府圈內人士透露，蓬佩奧上任後不久即私下透過不同管道徵詢亞太助卿人選意見，現傳出蓬佩奧擬撤回董雲裳亞助卿提名，並不令外意外。

(中時 )