川金會前向北韓秀肌肉！美軍14架F-22部署沖繩

美軍F-22戰機。(圖/U.S. Air Force)

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就在川金會前夕，美國空軍罕見在沖繩的美軍嘉手納空軍基地暫定部署14架F-22匿蹤戰機，預計時間為一個月。其實美軍F-22戰機本月稍早前也參與了美韓聯合軍演，當時引起北韓強烈不滿。而在此時部署多架最先進的F-22戰機，目的似乎也是在向北韓施壓。

據日本《產經新聞》報導，美軍這次預定在嘉手納基地部署14架F-22「猛禽」匿蹤戰機，且在30日已有10架抵達，剩下4架將於近日抵達。這也是自2014年4月以來時隔約4年的部署，部署期間預定為1個月左右。

美軍目前擁有187架F-22第5代匿蹤戰機，這次將其中14架F-22同時派駐海外屬罕見軍事調動。在這個月美韓聯合空軍演習中，美軍也出動了8架F-22參演，當時引發北韓高度不滿。

日本防衛省稱上次的暫定部署是在2014年1月至4月。今年2至3月也有F-22抵嘉手納基地，但當時美軍並沒說明是所謂的「暫定部署」。

美國空軍去年11月起在嘉手納基地暫定部署12架最先進的F35匿蹤戰機，但至本月上旬都返回美國西部猶他州的空軍基地。

產經指出，美國川普總統雖然準備與北韓領導人金正恩會談，但28日又在美國中西部的密西根州召開的政治集會上說: 「力量(的政策)才能迴避核子戰爭」。F-22的暫定部署也是想藉由誇示軍力迫使北韓改變政策的「強制外交」之一環。

美軍核子動力航空母艦雷根號29日自美國海軍位於日本神奈川縣的橫須賀基地出發，將赴西太平洋周邊執行警戒任務。沖繩縣名護市的美軍史瓦那基地22日也舉行了大規模的砲彈演習。

(中時 )

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