韓國獎勵旅遊交流展順利成功！ 企業前往韓國舉辦MICE正是好時候

2018年05月31日 09:36 中時電子報 綜合報導

近年因傑出的行銷包裝以及美麗的人、事、物，讓前往韓國旅遊的人數逐步增加，其中在韓國觀光公社大力的推廣下，企業前往韓國進行獎勵旅遊、會議及大型活動更是每年持續穩定成長。為了將韓國最新的獎勵旅遊訊息及豐富多元的配套措施介紹給台灣的企業以及旅遊同業，韓國觀光公社於今天下午兩點至五點三十分，在台北晶華酒店舉行「2018韓國獎勵旅遊交流展~2018 KOREA MICE ROADSHOW」。

首次安排的『打造韓國獎旅銷售王』講堂讓旅遊業第一線人員更深入認識韓國獎勵旅遊。（韓國觀光公社提供）

KOREA MICE NIGHT 韓台旅遊業合作夥伴們共同期許韓國獎勵旅遊更亮眼的未來。（韓國觀光公社提供）

今年韓國獎勵旅遊交流展融合了多項主題，首先是有21個來自韓國地方政府、飯店、會展中心、主題樂園、新創企業及相關旅遊業者們的攤位，面對面為前往參加活動的企業及旅遊業者完整介紹自家的各項優勢。本次推介會也首度在現場貼心安排了導覽解說，讓進入會場的朋友能在很短的時間內透過導覽快速地認識每個攤位的屬性內容。加上各個來自韓國的負責人員都中文流利，與現場的台灣朋友溝通無障礙，真正可以體認到韓國獎勵旅遊全方位的服務魅力與拚搏的企圖心，這就是韓國在國際協會聯盟舉辦全球會議次數蟬聯多次前位的重要關鍵。

場內特別準備了「201∞無限韓國」拍照機台，讓大家都能化身帥歐巴或俏歐妮，製作專屬於自己的旅韓超Q照片。（韓國觀光公社提供）

2018韓國獎勵旅遊交流展_2018 KOREA MICE ROADSHOW」展前記者會。（韓國觀光公社提供）

另一個亮點則是首次安排的『打造韓國獎旅銷售王』講堂。為了讓旅遊業第一線人員更深入認識韓國獎勵旅遊，在未來能順利推薦韓國為獎勵旅遊目的地，講堂上會介紹今年為了MICE差異化策略而新推出更加蘊含韓國地方特色的「KOREA Unique Venue」，並詳盡說明韓國獎勵旅遊行銷策略及各地方政府相關配套措施；另外，場內特別設置了TRICKEYE體驗區，展現了韓國科技與娛樂，並也準備了「201∞無限韓國」拍照機台，讓前來參加活動的朋友們，都能化身帥歐巴或俏歐妮，製作專屬於自己的旅韓超Q照片。而晚間則有為韓台旅遊業合作夥伴們準備的 KOREA MICE NIGHT，由來自韓國的表演團體─「Real K-pop Dance」活力有勁地揭開序幕，讓現場的貴賓共同期許韓國獎勵旅遊更亮眼的未來。

韓國觀光公社介紹韓國最新的獎勵旅遊訊息及豐富多元的配套措施給台灣的企業以及旅遊。（韓國觀光公社提供）

來自韓國地方政府、飯店、會展中心、主題樂園、新創企業及相關旅遊業者們的攤位。（韓國觀光公社提供）

韓國觀光公社會議奬勵旅遊部部長 朴哲範強調，韓國觀光公社不只在MICE相關軟硬體的有完善的配套措施，10人以上出發的企業團體即可申請MICE獎勵措施之外，也會為超過千人以上的大型訪韓企業團體客製化支援。台北支社長 全東炫也表示，參與韓國的MICE活動可以感受韓流文化、觀覽韓國文創產業，進而提升想像力及創造力，也能以team building的活動方式建立企業團隊精神，提升企業向心力及生產力，再加上觀賞韓國精彩的表演、特色的主題派對感受韓國活潑有趣的氛圍，能提升企業同事間的情感，這些影響相信對於前來韓國的MICE團都能有非常大的收穫。

(中時電子報)