吳茂昆赴陸違法否？ 科技部長陳良基：還在查證

前教育部長吳茂昆於28日請辭獲准，從今年4月19日上任迄今，剛好41天，火速下台創總統蔡英文政府執政兩年來任期最短的首長紀錄。(本報系資料照)

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旺報

教育部長吳茂昆被爆違法赴大陸參加會議而閃辭，日前法務部表示「違法與否需由科技部認定」，科技部部長陳良基31日表示，目前查證到吳茂昆有提出赴陸申請，而行政院回函同意吳茂昆可以參加蘇州的國際科學理事會，而其餘行程有無違法則待查證。

教育部長吳茂昆29日驚天一辭，一般認為其「最後一根稻草」是他上周五被立委柯志恩爆料：2005年未經核准就參加大陸杭州一場非國際會議。科技部上周也表示「未有相關資料可資核實」，形同證實吳茂昆未獲核可就赴陸參加會議。

科技部長陳良基31日上午參與立法院教科文委員會全體委員會議，會前被媒體詢問查證吳茂昆違法赴陸進度。陳良基表示，當時吳前主委有提出去中國大陸的申請，科技部本周一從行政院調到公文，「行政院給國科會的回函有註明他去杭州和蘇州的會議，回函上頭行政院簽署同意吳前主委去蘇州的國際科學理事會這個會議；」至於他額外增加的部分（杭州）有沒有違反，陳良基表示現在還在查證，要拿到當時出席狀況，以及94年的法規規定，也就是認定這個活動是不是屬於國際組織辦的國際活動。

陳良基表示，目前是由科技部做事實認定，去比對是否違反兩岸人民條例或是入出境許可辦法有關政務人員出國事項。「我們會去核對並事實認定之後，再和相關部會研商，是誰要做這個處置；原則上研判我們要先做這個處置，事實認定還是科技部該做的事情。」

媒體詢問陳良基是否被徵詢擔任新任教育部長？陳良基僅表示「這不是今天要討論的事情」。

(旺報 )

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