糗到爆！蔡英文接見獅子會長 開心和詐欺嫌犯合照！

蔡英文總統（右）25日接見國際獅子會300-E2區行政服務團隊暨分會會長李正邦。（照片來源：總統府）

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中時電子報
蔡英文接見「國際獅子會300-E2區行政服務團隊暨分會會長」李正邦

蔡英文總統25日接見國際獅子會300-E2區行政服務團隊暨分會會長李正邦，大談她上任2年來的政績，指台灣正在變好，無論是成長率、出口產值、失業率、股市、國內外投資，數字通通都很好，遭到網友噓聲連連。不過更糗的是，蔡英文不知道、總統府幕僚不知道，小英接見的李正邦，涉嫌販售山寨名牌，去年7月遭送辦交保！

這場會面因適逢布吉納法索與我國斷交，小英致詞特別重話批評「在野黨容忍中國大陸打壓」，媒體廣泛報導。只不過，當時沒有人注意到，「配角」李正邦竟然是身背詐欺等多項罪嫌、交保中的爭議人士。

今年40歲的李正邦，創辦「阿邦師二手精品集團」，在網路販售如LV、香奈兒、愛馬仕等精品，卻陸續被消費者檢舉假貨，甚至有委賣人收不到錢；去年7月保二總隊拘提前後任負責人38歲李正邦、蔡男及蘇女等3人，訊後依違反商標法、詐欺、侵占等罪送辦，檢方各以10萬元交保。

李正邦不僅擔任獅子會會長，還擔任不少地方的警友會顧問，《周刊王》調查，2017年初他還捐款新台幣50萬元給保二總隊警友會，作為「仿冒品研究基金」，警方懷疑，他疑似為了「買保險」，才會在警友圈如此活躍！

不過李正邦喊冤，表示自己只是「阿邦師二手精品集團」投資人，「公司在外欠款，應該要找負責人。」他強調捐錢給警友會，純粹希望協助發展更科學的鑑識方法，絕對沒有因為這層關係享有特殊待遇，目前會靜待司法還他清白。

(中時電子報)

花28萬買假包 阿邦師前後負責人遭辦

文章來源：接見國際獅子會獅友 總統：共同對抗外人的打壓、捍衛臺灣人的光榮與尊嚴

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