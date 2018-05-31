鬼月試膽趣！伊藤潤二的鬼屋台北「驚嚇」登場

伊藤潤二恐怖體驗展-絕命逃走中主視覺。（主辦單位提供）

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中時電子報
／整理報導

來自森田病院的富江X光片，下落不明帶著詛咒的翡翠，來自南美洲需賭上性命才能吃到的蜜…….，在隱藏版展區中將獨家展出大師創作中令所有人恐懼的根源。夏日飆高溫，也象徵七月「鬼月」將來到，想不到熱鬧的台北信義計畫區竟然有鬼出沒？

「伊藤潤二恐怖體驗展—絕命逃走中」，亞洲第一個再現當代恐怖漫畫大師「伊藤潤二」世界觀的鬼屋，驚選經典12篇章，帶你看見大師的創作中令人恐懼的根源，挑戰你最不想面對的感官體驗，今年暑將在新光三越台北信義新天地A9館駭人登場。

今夏登場的「伊藤潤二恐怖體驗展—絕命逃走中」挑戰你的膽量與極限！驚悚再現伊藤潤二經典12篇動漫篇章！諸如富江、雙一恣意的詛咒、蛞蝓少女、傀儡家族、十字路口美少年、時尚模特兒、鄰窗等，從平面到立體，挑戰你最不想面對的感官體驗，走入漫畫深處的恐懼不可自拔。

值得一提的是，主辦單位在台北信義計畫區打造雙主題奇幻鬼屋--恐懼鎮、告別市，備好膽子，雙館齊嚇

！驚悚危機四伏的恐懼鎮，讓你再次陷入章節中絕望的不祥與窒息感……在長廊盡頭等著你的是被同學分屍後不停復活的富江，還是張著血盆大口吃人的淵小姐呢？

此外，致命氣息環伺的告別市，喚回初看伊藤潤二漫畫的毛骨悚然。咚！咚！咚！閣樓裡的雙一又在詛咒著誰呢? 一道又一道的門，你找得到逃出這個城市的路嗎？今年夏天，暗黑與恐懼即將籠罩台北信義區重重關卡考驗你的膽量、勇氣與想像，喪鐘響起，準 備 開 逃。

伊藤潤二恐怖體驗展—絕命逃走中

展期：7月14日(六)～9月16日(日)

地點：新光三越台北信義新天地A9館 9樓

(中時電子報)

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