影》塞弗瑞諾狂飆11K 洋基勝太空人二連勝

2018年05月31日 10:08 中時電子報 蔡銘仁

LUIS SEVERINO GETTING IT DONE 🔥



That's 11 Ks for the @Yankees ace.#YANKSonYES LIVE stream:https://t.co/60oFgWeW3w pic.twitter.com/BUH6ba5llR — YES Network (@YESNetwork) 2018年5月31日

洋基和太空人系列賽前兩戰，各取得1勝1敗，今(31日)三連戰最後一役，宛如成洋基王牌塞弗瑞諾(Luis Severino)的個人秀，他投7局僅失2分，連續第8場繳優質先發，完全比下太空人賽揚強投凱寇(Dallas Keuchel)，率洋基5比3贏下系列賽，塞弗瑞諾本季第8勝入袋。

此役洋基一開賽就逮到機會，面對控球不穩的凱寇，1下史坦頓(Giancarlo Stanton)把握一三壘有人契機，用高飛犧牲打，助球隊先馳得點。塞弗瑞諾則投得虎虎生風，一度讓太空人12上12下；直到4上，艾爾圖維(Jose Altuve)才打出太空人本場第1支安打。

不過，塞弗瑞諾也不是整場都投得順，他在5上遇亂流，2，1出局後保送M.岡札勒斯(Marwin Gonzalez)，接著解決掉蓋提斯(Evan Gattis)，雖讓岡札勒斯上到二壘，同時也抓到2出局；孰料，塞弗瑞諾面對下一棒的史塔西(Max Stassi)，卻狠狠被賞了一發2分炮。

史塔西這一棒，助太空人扭轉局勢，不過王牌落難，洋基打線隨即替他討回來。5下2出局後，洋基靠安打和保送，攻佔滿壘；凱寇首局失分，就是保送走在前頭，這回又出現保送，同樣難逃失分命運，被桑契斯(Gary Sanchez)把握住機會，揮出2分打點安打，讓洋基要回領先。

1分領先，顯然還不夠，洋基6下再度發起攻勢；托瑞斯(Gleyber Torres)和桂格瑞斯(Didi Gregorious)連2支安打，助球隊添得第4分，也把凱寇打退場，接替投球的麥克修(Collin McHugh)雖一上場就飆K，但投出保送後，被席克斯(Aaron Hicks)二壘打狙擊失分。

手握3分領先，塞弗瑞諾進到7上投球，雖在1出局後，陷一二壘有人危機，但他適時穩住陣腳，先解決轟他全壘打的史塔西，最後K掉代打的史普林格(George Springer)解危；他振奮大吼，球迷歡聲雷動。塞弗瑞諾總計投103球，被打4安、失2分，僅有1保送，飆出多達11K。

塞弗瑞諾退場後，洋基啟動勝利方程式，羅伯生(David Robertson)投1局無失分，9上交棒給「守護神」查普曼(Aroldis Chapman)關門。查普曼雖挨了2支安打，失掉1分，不過洋基教練團喊了短暫停後，他穩住陣腳，K掉史普林格，驚險守住勝果。

(中時電子報)