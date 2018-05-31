台灣3關帝廟大陸謁祖 帶動兩岸關帝信仰

2018年05月31日 10:24 中時 張朝欣

雲林縣四湖鄉保長湖保安宮31日舉辦「台灣關帝廟千年聯合世紀大謁祖」，邀請台南台郡開基武廟、台南麻豆文衡殿共同前往大陸福建泉州通淮關岳廟謁祖，藉此帶動兩岸關帝信仰，吸引宗教觀光人潮。

根據保安宮廟史記載，清康熙年間從泉州通淮關岳廟分靈香緣廟宇，共有雲林四湖鄉保長湖保安宮，台南台郡開基武廟、台南麻豆文衡殿，3宮廟奉請關聖帝君來台歷史，加起來超過千年，因此活動稱為「台灣關帝廟千年聯合世紀大謁祖」。

31日保安宮舉行「謁祖啟程拜天香」典禮，在地方人士與各宮廟代表祭拜天地與關聖帝君後，上午9點30分點燃起馬炮，隨後前往台中港搭乘海峽號輪船前往福建泉州通淮關岳廟，宣告「台灣關帝廟千年聯合世紀大謁祖」正式開始。

保安宮主任委員黃西明表示，謁祖活動自31日至6月3日為期4天，共有392名信徒與35尊神尊參與，共同弘揚帝君聖澤恩典，為廟宇與社會經濟發展帶來正向實質的影響。

保安宮榮譽主任委員李金上說，保安宮於1990年4月首次前往泉州通淮關岳廟謁祖，時隔28年，兩岸進香朝拜交流更加方便，將帶動關帝信仰的興起，同時吸引更多宗教觀光人潮。

廟方指出，此行前去泉州謁祖，讓關帝文化精神得以延續傳承於海峽兩岸並銜接閩南民眾特有的關帝文化脈源，福建泉州當地政府與信眾都非常重視，將動員千餘人共參盛會，增添神氣與熱鬧氣氛。

(中時 )