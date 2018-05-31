活化沒落車站 大同國小用藍晒敘述車站故事

台南市東區大同國小以南台南車站為主題，透過大自然陽光神奇力量，將數位照片創作出獨一無二且手作感強烈的藍晒圖，6月28日將於南台南火車站進行創作發表會。（曹婷婷攝）

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隨著鐵路地下化工程，沒落南台南火車站何去何從？台南市東區大同國小邀請西屹設計有限公司創辦人與創意總監王士俊，為孩子上一堂「私房藍晒印樣手作課」，透過大自然陽光神奇力量，將拍攝的數位照片，創作出獨一無二且手作感強烈的藍曬圖，期待讓沒落的南台南火車站結合創意，變成有趣又吸引人的地方。

大同國小師生今年進行「老車站夢想行動家」課程，結合有經驗的社區營造專家，大手牽小手，一同為保存社區文化努力。師生關注沒落的南台南火車站將何去何從？師生決定用藝術保留車站的記憶。

大家討論認為，藍晒照片更能呈現出時光倒流的車站記憶，孩子們先到南台南火車站拍攝照片，透過攝影鏡頭，記錄車站與環境的關係，並也蒐集現場花草、樹枝、樹葉、石頭等素材，透過這些材料作畫，拼貼另類的藍晒創作。

大同國小洪惠月主任說，孩子們都很期待這堂課，透過藍曬印樣手作課程，也激盪出創客精神，孩子們拿起刷子在水彩紙上塗抹藥劑，並用冷風槍吹乾，將水彩紙與拍攝的照片，拿到烈日底下曝曬，之後清水沖洗，紙張就會由淡藍影像轉變成深藍影像，再結合素材一起創作，充滿個人風格的藍晒圖就大功告成。

校長黃佳麟表示，這是一個很棒的學習體驗，孩子們經歷一場用不一樣角度探索世界的課程，用不同風貌記錄及行銷車站，拉近人與車站的距離，接下來，成品將於6月28日上午10點於南台南火車站進行創作發表會，歡迎社區民眾前往欣賞南站的另類創作。

(中時 )

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