「雙颱夾擊」危言聳聽？氣象達人勸世文：不能只看標題

氣象粉專預測，根據歐美模式，6月上旬將有颱風出現，為台灣帶來大量降雨。（擷取自觀氣象看天氣臉書）

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中時電子報
/ 綜合報導

氣象粉絲專業指出，「根據歐洲模式，6月8日雙颱來到台灣東西2側，產生疑似藤原效應，可能引爆西南季風，為台灣帶來大量降雨」。不過氣象達人彭啟明今天在臉書表示，「現在說這還太早，變動度很高，至少等到周日再來看較為合適」。他並語重心長建議，大家在接收訊息時，不要只看那一眼，要養成不只看標題的習慣，多花五秒鐘看內文。

《觀氣象看天氣》小編發文澄清。(翻攝自臉書)

根據《觀氣象看天氣》臉書粉絲專業預測，6月上旬將出現雙颱夾擊，可望為台灣帶來大量降雨。彭啟明直言，一周後的天氣變動度高，寧可說很可能發展，但無法說往哪裡走。各地模式預測分歧極大、且不確定性太高，發布這樣的訊息，只會造成民眾恐慌。中央氣象局今天也表示，講颱風還太早，現在連「熱帶擾動」都還稱不上。

彭啟明說，氣象是一門很專業的知識，除了經驗還要學習新科技的能力，不是每個人都可以轉譯的剛剛好，大家在接受訊息來源時，不要【只看那一眼】，建議要養成不只看標題的習慣，多花五秒鐘看內文，如果有疑義，可以查來源，就可以避免不必要的困擾。

《觀氣象看天氣》小編也在臉書發文澄清「我們粉專的初衷就是提供給大家未來有可能發生的天氣預報，尤其是極端氣象需要提前做好準備…對於有氣象先進、同好提出批評與指教，小編認為這都是善意的建議，小編也會虛心接受」。

(中時電子報)

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