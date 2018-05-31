愛生態、護環保！水保闖關活動開跑 培養小小公民科學家

水保闖關活動將開跑 培養小小公民科學家。（新北市農業局提供）

友善列印
中時電子報
／整理報導

地球只有一個！我們要愛護生態、保護我們的環境！新北市政府農業局今（107）年5月水土保持宣導列車即將抵達本市新莊區榮富國小進行「小小公民科學家」水土保持教學闖關活動於107年5月29日準備啟動，活動中主要包含常見土砂災害狀況、構造物損壞徵兆與自主檢查等內容外，更結合水土保持教具的推廣，讓水土保持知識從小扎根，並普及各個角落。

本次水土保持戶外教學活動主題為「小小公民科學家」，本活動中將設置六個主題小站，各小站主題分別為「公民科學家」、「邊坡災害」、「土砂複合災害」、「防災整備」、「避難事項」、「水保單元」等主題。內容包括水土保持基本知識、常見水土保持設施介紹、損壞徵兆、自主檢查方法及水土資源保育概念等內容。小學員們組隊於各小站中闖關，以深入淺出的教材與有趣好玩的水土保持遊戲，有助於小學員充分瞭解土砂災害觀念與知識，及擋土牆自主檢查與相關通報管道，培養水土保持小小公民科學家。

新北市政府農業局舉辦「小小公民科學家」水土保持教學闖關活動，期望藉由學童在水土保持闖關遊戲中，學習山坡地環境災害特性、生活周邊水土保持設施功能特性與自主檢查概念，並熟悉災害通報方法與管道，利用整體性課程遊戲逐漸培養學童防災概念，訓練成為水土保持小小公民科學家，建立學童對於生活周邊水土保持與災害防治正確知識。

(中時電子報)

「雙颱夾擊」危言聳聽？氣象達人… 好市多開賣「血手球」 狂粉：這…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。