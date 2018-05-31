愛生態、護環保！水保闖關活動開跑 培養小小公民科學家

2018年05月31日 10:32 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

地球只有一個！我們要愛護生態、保護我們的環境！新北市政府農業局今（107）年5月水土保持宣導列車即將抵達本市新莊區榮富國小進行「小小公民科學家」水土保持教學闖關活動於107年5月29日準備啟動，活動中主要包含常見土砂災害狀況、構造物損壞徵兆與自主檢查等內容外，更結合水土保持教具的推廣，讓水土保持知識從小扎根，並普及各個角落。

本次水土保持戶外教學活動主題為「小小公民科學家」，本活動中將設置六個主題小站，各小站主題分別為「公民科學家」、「邊坡災害」、「土砂複合災害」、「防災整備」、「避難事項」、「水保單元」等主題。內容包括水土保持基本知識、常見水土保持設施介紹、損壞徵兆、自主檢查方法及水土資源保育概念等內容。小學員們組隊於各小站中闖關，以深入淺出的教材與有趣好玩的水土保持遊戲，有助於小學員充分瞭解土砂災害觀念與知識，及擋土牆自主檢查與相關通報管道，培養水土保持小小公民科學家。

新北市政府農業局舉辦「小小公民科學家」水土保持教學闖關活動，期望藉由學童在水土保持闖關遊戲中，學習山坡地環境災害特性、生活周邊水土保持設施功能特性與自主檢查概念，並熟悉災害通報方法與管道，利用整體性課程遊戲逐漸培養學童防災概念，訓練成為水土保持小小公民科學家，建立學童對於生活周邊水土保持與災害防治正確知識。

(中時電子報)