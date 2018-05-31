瘖啞之子統測考出雲林縣榜首

雲林縣土庫商工謝之瑢、出身瘖啞家庭的左夏強（左一、二）統測考出雲林縣建築群、商管群榜首，獲校長何佩玲（右）嘉勉。（許素惠攝）

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雲林縣土庫商工左夏強出身瘖啞家庭，爸媽求職困難，一路靠救助、拿獎學金及打工，撐過艱辛的求學路，統測考出657高分，居雲林縣榜首，將北上台灣科技大學就讀，最擔心爸媽無人照顧。

四技二專統一入學測驗成績放榜，國立土庫商工高分群學生比例比去年提高，預計共有86人分數可錄取國立科大，其中商業經營科全班35人，便有25人可錄取國立科大，比例高達7成多。

最值得一提的是，就讀建築科的謝之瑢，以及就讀資料處理科的左夏強，分別以493、657分名列雲林縣內土木建築群及商業管理群榜首。謝之瑢說，她從小就對數學和力學很有興趣，所以很喜歡玩積木挑戰力的支撐。

左夏強父母都是瘖啞人士，為了學習說話，小六前爸媽將他托給阿公阿嬤照顧，回到原生家庭後，除了要把自己的事打理好外，也要幫忙爸媽處理很多事，尤其是對外人際溝通，因而培養出獨立。

左夏強爸媽求職不易，泰半時間失業，他在校3年一直名列前茅，用自己的實力獲頒無數獎助學金，加上半工半讀，稍稍紓緩生活經濟壓力。他表示，希望未來有機會出國念書，但擔心爸媽無人照顧。

土庫商工校長何佩玲表示，左夏強出身貧困家庭，生活壓力不小，但面對統測的壓力，卻仍沉得住氣、靜得下心，考出高分好成績，展現出無比的毅力，堪稱不畏困苦出頭天的最佳代言人。

(中時 )

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