花蓮》秀林新鄉長上任 追回上億元預算

秀林鄉代會日前舉行臨時會，通過鄉公所提出61項、上億元追加預算案，讓爭議多日的預算刪減爭議告一段落。（張祈攝）

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新上任的代理鄉長李繼生，上任後推動積極與鄉代會協調，提出61項追價算案全數通過。（張祈攝）

花蓮縣秀林鄉公所今年度預算遭鄉代會大砍7千多萬元，當時的代理鄉長蔡瑞光因此向鄉民道歉，公所憂心鄉務恐停擺；新任代理鄉長李繼生本月中旬上任後，積極與鄉代會協調，鄉代會日前召開臨時會，通過鄉公所提出61項、上億元追加預算案，讓爭議多日的預算刪減爭議告一段落。

秀林鄉代會去年底召開定期會，審議鄉公所今年度預算，共刪減7600萬，刪減項目包括補助村辦設備、活動補助、路燈電費及耗材、公墓雇工砍草、環境清潔雇員等多項與民生相關內容，公所急喊鄉務恐停擺，當時的代理鄉長蔡瑞光也曾在公開場合以未能守住預算向鄉民道歉。

不過，蔡瑞光因有意參選下屆秀林鄉長，縣府希望代理鄉長應該專心鄉政，將蔡撤換，指派前鄉長、也曾任鄉代會主席的李繼生在本月14日接任。

李繼生表示，他上任後第一件事就是追回預算，花了一個禮辦與各課室首長重擬預算，並與代表們溝通協調；鄉代會從28日起召開3天臨時會，鄉公所團隊準備61項追加預算提案，總計追加歲出預算1億480餘萬，其中包含3千6百多萬中央補助款，他強調，爭取預算，才能好好推動鄉政，很感謝鄉代會支持。

鄉代會主席賴俊傑表示，當初鄉代會刪除預算，主因是編列的多筆預算尚未經中央核定，代表們擔心若中央不補助，這筆錢沒有著落，才要求鄉公所先變更預算來源由鄉預算支應，但公所不同意，鄉代會只是為人民看緊荷包，並非外界所說「大砍預算」。

(中時 )

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