74歲阿伯尬上41歲乾女兒 老婆直擊反被告

2018年05月31日 10:43 中時電子報 吳佩珊

新北市一名74歲胡姓老翁的妻子懷疑丈夫與小33歲的林姓乾女兒偷情，因此在房間裝設監視器，果真錄到嘿咻證據，胡翁之妻怒告兩人通姦，但由於影片沒有時間難以證明發生時間，法院判決通姦不起訴，而胡妻卻因側錄老翁隱私反被依妨害秘密罪判拘役30天，緩刑2年。而胡姓老翁進而告妻子需民事求償獲賠25萬。

74歲的胡姓老翁與妻子結縭40多年，平日是分房睡，因子女定居美國胡妻時常飛往美國與子女相聚，而胡姓老翁因患有心臟病則在台定居。而胡翁也因常就醫而認識林姓女護理師（41歲），兩人疑似日久生情，護理師更在3年前離職住進家裡，胡妻因此在去年4月離台前在主臥室裝設密錄器，10月返台後果真錄到8次的嘿咻證據，因此告上法院。

胡妻子在法庭上承認側錄事實，3年前林女要住進家裡，自己曾反對，即使是老公與林女年紀相差33歲，但自己還是會有疑心，在加上床頭放有貴重金飾，側錄才會朝床拍攝，並沒有窺竊之意。

據《蘋果日報》報導胡翁與林女在法庭成都辯稱自己並非影中人，進而反告妻子妨礙秘密，法院依8段影片都沒有拍攝時間，因此無法證明通姦事證，通姦不起訴，但胡妻側錄胡翁房間長達6個月已侵犯胡翁隱私，將胡妻依妨害秘密罪判處拘役30天，緩刑2年。

(中時電子報)