芬芳又美味！可食地景有新意！花卉添景好浪漫

2018年05月31日 10:40 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

生活多一點創意、多一些繽紛，都能讓我們更幸福！花朵可以好看又好吃！新北市所推廣的可食地景五大主題之一－「芬芳趣」，讓都市農夫們，配合香草植栽與可食花卉的多采面貌，可以打造不一樣的田園生活，使可食地景不只是單調的田，而是兼顧色彩配置且迷人的花園。

可食花卉入菜讓餐點增添色彩與風味 。（新北市景觀處提供）

可食花卉除了時常吃到的金針花和泡花茶常使用的玫瑰與薰衣草之外，顏色鮮豔豐富的蜀葵花、淡黃色澤的秋葵花和亮澄黃色的金蓮花等，不僅具有食用價值高與容易種植的特性，搭配可食地景園圃造景，更是讓您的可食地景不僅只有綠油油的「菜」色，開花時更能有萬紫千紅的視覺饗宴！此外，蜀葵花及秋葵花吃起來有清爽的酸味；金蓮花則有淡淡的辛辣風味，若用來入菜，除了讓菜餚色彩豐富，亦增添了不同口感。

需要特別注意的是，民眾在購買市售的切花與花卉盆栽前，若要食用花朵時，請先向店家詢問相關資訊，建議民眾可在自家打造可食地景「芬芳趣」，即可安心的享用可食花朵。

在繁忙的都市中營造可食地景日益盛行，越來越多的民眾希望能有一片沉澱心靈的空間種植花草蔬果，歡迎有興趣的機關學校、社區發展協會、公寓大廈或社區管理委員會、里辦公處及綠美化相關人民團體可向新北市景觀處謝小姐洽詢。

(中時電子報)