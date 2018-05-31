芬芳又美味！可食地景有新意！花卉添景好浪漫

新北市三重區順德里利用蜀葵打造美觀可食的花牆。（新北市景觀處提供）

友善列印
中時電子報
／整理報導

生活多一點創意、多一些繽紛，都能讓我們更幸福！花朵可以好看又好吃！新北市所推廣的可食地景五大主題之一－「芬芳趣」，讓都市農夫們，配合香草植栽與可食花卉的多采面貌，可以打造不一樣的田園生活，使可食地景不只是單調的田，而是兼顧色彩配置且迷人的花園。

可食花卉入菜讓餐點增添色彩與風味 。（新北市景觀處提供）

可食花卉除了時常吃到的金針花和泡花茶常使用的玫瑰與薰衣草之外，顏色鮮豔豐富的蜀葵花、淡黃色澤的秋葵花和亮澄黃色的金蓮花等，不僅具有食用價值高與容易種植的特性，搭配可食地景園圃造景，更是讓您的可食地景不僅只有綠油油的「菜」色，開花時更能有萬紫千紅的視覺饗宴！此外，蜀葵花及秋葵花吃起來有清爽的酸味；金蓮花則有淡淡的辛辣風味，若用來入菜，除了讓菜餚色彩豐富，亦增添了不同口感。

需要特別注意的是，民眾在購買市售的切花與花卉盆栽前，若要食用花朵時，請先向店家詢問相關資訊，建議民眾可在自家打造可食地景「芬芳趣」，即可安心的享用可食花朵。

在繁忙的都市中營造可食地景日益盛行，越來越多的民眾希望能有一片沉澱心靈的空間種植花草蔬果，歡迎有興趣的機關學校、社區發展協會、公寓大廈或社區管理委員會、里辦公處及綠美化相關人民團體可向新北市景觀處謝小姐洽詢。

(中時電子報)

搭配不同的花卉與配色讓可食地景充滿風采。（新北市景觀處提供）
好市多開賣「血手球」 狂粉：這… 反漲學費！抗議學生情緒激動 衝…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。