MLB》天使不敵老虎 大谷投5局無關勝敗

2018年05月31日 10:47 中時電子報 蔡銘仁

效力天使的大谷翔平休息多達9天後，今(31日)於客場掛帥出戰老虎，他狀況雖不若前一場神勇，前5局三度遭遇得點圈有人危機，不過解危功力了得，只失1分，最快球速催到163公里，受到雨勢影響，比賽兩度暫停，大谷投完5局就退場，無關勝敗，終場天使1比6輸球。

大谷前一場對光芒，燃燒110球繳7.2局失2分好投，宛如「救世主」般，率隊走出五連敗低潮。由於大谷又投又打，教練團擔心他太過勞累，取消上個系列賽對洋基的先發登板，讓他延後到今天才對到老虎。

也許是休息有點久，大谷一開賽有點找不到準芯，1下送出2保送，讓老虎兵不血刃進佔一二壘；接著古頓(Niko Goodrum)把握機會，揮出中外野安打，讓大谷失掉第1分。度過首局亂流後，大谷回穩，投到5局結束，雖3下和5下兩度陷得點圈有人危機，但都能化險為夷。

然而，天使打線面對老虎先發菲爾斯(Mike Fiers)，前5局雖局局有跑者上壘，但欠缺臨門一腳的老毛病又犯，僅在3上靠著卓奧特(Mike Trout)及普侯斯(Albert Pujols)連線，拿到1分；比賽前段8次得點圈打擊機會，竟只出現1支安打。

比賽進行到4局時，因現場降下雨勢而暫停，接著6局進行到一半，雨勢又再度來襲，使得比賽第二度暫停。或許是基於保護大谷，比賽中斷約41分鐘後恢復進行，只投83球、還有續投的空間的大谷，6下沒有再上場，改由貝洛森(Cam Bedrosian)接替他的投球。

大谷此役共投83球、55顆是好球，被打3安、失1分，飆出5K、另有3保送；5下面對失分危機時，催出本季先發投手最快、同時也是他本場最快的101.1英里火球，解決掉坎德拉瑞歐(Jeimer Candelario)。未料，天使換掉大谷的決定，卻讓老虎逮到得分機會。

6下老虎無人出局，就攻佔滿壘，接著貝洛森雖飆K抓到1出局，但躲不過伊格萊西亞斯(Jose Iglesias)這關，被他敲出2分打點安打。此時，天使被迫緊急再推出吉姆強生(Jim Johnson)救火，但他也沒能擋住攻勢，讓老虎再斬獲3分，取得5分領先。

老虎靠著這波猛攻，一路領先到最後，收下比賽勝利。菲爾斯和大谷都無關勝敗，勝投由老虎中繼寇曼(Louis Coleman)拿下；6下救援放火的貝洛森，吃下本季首敗。

(中時電子報)