王世堅轟陳景峻人面獸心 民進黨30年來最惡劣黨員

2018年05月31日 10:51 中時電子報 謝雅柔

柯綠正式分手，在北市府擔任官員的民進黨籍人士因立場尷尬掀出走潮，民進黨籍副市長陳景峻傳萌生辭意，綠營日前宣布「放人」解套，陳景峻即以「我選擇留下，讓白綠合作繼續」為題，盼續擔任白綠橋梁。對此，民進黨台北市議員王世堅轟陳景峻「假請辭真鬥爭」，更痛批陳景峻「人面獸心」，是民進黨30年來最惡劣黨員。

民進黨確定不禮讓台北市長柯文哲後，民進黨籍副市長陳景峻也傳出萌生辭意，柯文哲軟硬兼施要留住陳，不但狠酸綠營搞政治肅殺，更多次公開向陳溫情喊話。對此，民進黨選對會回應，秉持服務市民為己任精神，只要沒有違紀助選，就沒有違反黨紀疑慮，陳景峻也以「我選擇留下，讓白綠合作繼續」為題發表聲明，表示將留下協助柯文哲完成市政工作。

對此，王世堅昨晚在《鄭‧知道了》節目中指出，陳景峻很明顯是假請辭。王說陳景峻長這麼大，若真要走沒人留得住，此外，陳景峻要走怎樣的政治路線能自己決定，他質疑陳景峻戀棧龐大的市政資源。他說陳景峻的職位不只是副市長，更是執全國果菜銷售牛耳的台北農產運銷公司的董事長，他懷疑陳利用這兩個職務擴增自己的政治資源，還用這個配合柯文哲來消遣、打擊、惡鬥民進黨。

王世堅痛批陳景峻罪大惡極，他說說30年的民進黨到現在為止，沒有一個這麼惡劣的從政黨員。王說從來沒有黨員因為在不是民進黨執政的縣市為官，民進黨就要處分這種事。王說陳陷民進黨於不義，認為全體民進黨員都應該唾棄陳景峻這種人面獸心的做法。

(中時電子報)