免費藥師門診幫病人把關 用藥安全有保障

2018年05月31日 11:52 中時 王文吉

台中慈濟醫院藥師謝蕙霞組長（圖右）了解「藥師門診」病人用藥情形。（王文吉攝）

為保障病患用藥安全與避免藥品浪費，台中慈濟醫院5月起推出「免費藥師門診」，特地空出時間，設立專屬門診把關，釐清病人用藥疑慮，精簡病人用藥，實施1個月以來，針對糖尿病、抗凝血藥劑以及高診次整合門診病人提供藥品諮詢，獲醫師與病人高度肯定。

「藥師門診」主要負責人藥學部組長謝蕙霞表示，藥師門診實施1個月以來，一周3個上午門診，平均一診服務3到5人，每人服務40分鐘以上。85歲的鄭阿嬤原本血糖控制不錯，近期卻惡化，細問起來竟是水果份量太多，血糖跟著飆高。阿嬤的兒子說，一直以為多吃水果有益健康，即使有糖份也是天然的好糖份，忽略糖尿病人禁忌，有藥師門診提醒真的很好。

藥師門診除評估病人藥物外，也提供治療建議。謝蕙霞說，這項門診目前以「糖化血色素控制不佳的糖尿病人」為優先，主要是健保單位發現，回收藥品中胰島素被廢棄的量很高，顯示很多病人不會打、不想打，或是不知道不打藥的結果很嚴重，門診衛教過程了解病人怎樣使用、施打胰島素，果真發現不少問題。

有病人跟藥師反映，打胰島素針頭歪掉，或是藥打不出來，懷疑針頭跟藥水設計故障，藥師仔細了解，發現有的病人個性太急，針頭裝進筆型胰島素過程中，針頭被擠歪才會打不出藥水；有的是被年代久遠的胰島素施打教學影片誤導，錯誤使用傳統長針頭斜45度打法，皮膚表面殘留藥水顯示沒有被吸收，經說明改採新型短針頭垂直注入方式馬上得到改善。

「解讀錯誤也會造成錯誤用藥！」謝蕙霞說，醫師開出早晚餐前吃低血糖藥，結果被病人解讀為「餐前等於空腹」，自行更改服藥時間為早餐餐前跟睡前，事實上，處方要求糖尿病人餐前使用低血糖藥品，用意是避免飯後血糖飆高，結果病人睡前血糖已經降低還吃低血糖藥，難怪糖化血色素一直控制不佳。

台中慈濟醫院新陳代謝科主任黃怡瓔肯定「藥師門診」對用藥安全的幫助，他指出，有些病人在醫師門診匆忙中無法清楚理解醫師處方細節與重點，經由藥師諮詢得到充分認知，避免醫病溝通中的盲點。藥師以專業知能及耐心跟病人慢慢討論並解決癥結所在，抽絲剝繭找出病人錯誤的吃法。

(中時 )