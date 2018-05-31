反漲學費！抗議學生情緒激動 衝教育部嗆「我的學費會爆炸」

2018年05月31日 10:58 中時電子報 戴安瑋 、 尉遲佩玉

反教育商品化聯盟今天上午到教育部前抗議。翻攝反教育商品化聯盟臉書

反教育商品化聯盟今天上午到教育部前抗議，遭警方逮捕。翻攝反教育商品化聯盟臉書

反教育商品化聯盟今天上午到教育部前抗議，遭警方逮捕。翻攝反教育商品化聯盟臉書

反對大學調漲學雜費！反教育商品化聯盟學生今天上午到教育部前抗議，並高喊「別說成本漲很大，我的學費會爆炸」等口號，要求教育部不要核准國私立大學提出的學雜費調漲案，還要求凍漲3年、調降學雜費，教育部官員回應會依法依程序審理各校學雜費調漲案，要求學生理性溝通，但學生不領情，並情緒激動衝進教育部抗議，與警方發生拉扯及遭到逮捕。

反教育商品化聯盟表示，今年包括台科大、樹人醫專、北科大、亞洲大學、中興大學、文藻外語學院、輔仁大學、仁德醫專、中原大學、醒吾科大、實踐大學、經國健康管理學院、世新大學、嘉藥等15所大學擬調漲學雜費，漲幅為1%至3.5%不等，若是阻檔不下來，約有10萬名學生受影響，負擔會大幅增加。

聯盟說，成本增加、財務缺口是學校調漲學費最常見的理由，但即便經營成本增加，也不該由學生來負擔。世新大學代表說，我們（學生）已負擔很重，一畢業就要面臨還學貸，學雜費若再調漲，學生只能吃泡麵。輔仁大學代表也說，學校一直想調漲學雜費，學生認為很不合理。

教育部官員說，今日是各校申請調整學費的截止日，教育部學雜費審議小組會依法依程序檢視審議，學校相關的資料會公開在網站，並說，國內曾5年凍漲學費，但這不是好現象，全世界沒有這樣，我們辦的是高品質的高教，不希望水準下降。

官員說法，學生不領情，一直高喊「拒絕調漲學雜費」，官員要學生理性通溝不果，學生情緒激動欲衝進教育部，與警方發生拉扯，學生並躺在教育部前階梯，高喊警察暴力、警察退後，還一直高喊「一所都不能漲」。

警方則合力將學生抬起，並用束帶綁學生雙手、雙腳，逮捕學生，約有6、7名學生遭逮捕。

(中時電子報)