李千娜「離婚有小孩」 梁文音還原當年：全部人不理她

梁文音回想李千娜爆出19歲結婚生子消息時，眾人都知道事情，但卻有默契不發一語。(中時資料照片)

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中時電子報

歌手梁文音近來發行出道10周年新專輯《副駕駛座的風景》，以回歸初心的姿態，通告排好排滿，也在訪談中談及當年參加《星光大道》選秀的出道往事，竟表示最印象深刻是好夥伴李千娜被爆「離婚生子」時，隔天休息室的氛圍讓她至今難忘懷。

梁文音是「星光二班」的成員之一，曾沛慈、李千娜、黃美珍跟她，被視為星光幫中感情甚篤的一群人，據《ETtoday》專訪報導，如今她們會互相關心、轉發新作品消息，梁文音很珍惜這一起打拼10年的緣分，然回想比賽當時，其實每個人狀況都差很多，尤其李千娜比較邊緣，「沒像現在這麼開心」，而且當初其實梁文音一行人也不知道李千娜生過孩子，「我們只知道有很多男生喜歡她」。

當時，李千娜被爆19歲就結婚生子，結果就是隔天各大報攤放在休息室桌子上，大家都看到了，但沒人敢講話，梁文音回憶表示當天李千娜就在她旁邊，但「我們全部人都不理她」，大家各自練歌、化妝，「我相信她一定知道我們知道了」，然就是憑一個好姊妹的默契，大家都不去談論，只有主持人陶晶瑩在台上安慰她，而梁文音坦言看到新聞時又嚇一跳，但回過頭想想，覺得李千娜好厲害，如今覺得她熬過來了，也覺得李千娜是10強裡唯一唱台語歌的人，「她有絕對的必要存在」。

(中時電子報)

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