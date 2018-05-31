開心廚房登場 資源匱乏家庭小朋友圓夢

社工實協開心廚房成果發表，小朋友認真做菜，要讓賓客享用評鑑。（廖肇祥攝）

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社工實協開心廚房成果發表，小朋友認真做菜，還做好擺盤。（廖肇祥攝）
社工實協開心廚房成果發表，小廚師們多來自資源匱乏家庭。（廖肇祥攝）

台灣社會工作實務發展協會舉辦的「兒童開心廚房」社團成果展，在友山尊爵酒店熱鬧登場囉，來自資源匱乏家庭的小廚師們展現身手，做出一道道好菜，讓與會來賓們看到他們的料理才藝與自信。

參加社工實協活動的15位小廚師們大多來自單親、原住民、新住民等資源較匱乏的家庭，他們對料理有興趣，但部分孩子有人際困擾或缺乏社會參與，我們手作料理、分組活動，在社工營造正向、友善的環境下，孩子們在10次課程中學習成長，學習簡易料理照顧自己也幫忙家務，並在團隊活動中交到朋友。

有些孩子參與活動後許下心願，希望未來能當個廚師，煮美味的菜餚與與賓客分享，也想賺錢幫助家裡；有些孩子說，學會廚藝後，爸媽不在家時也可以自行在家做菜，等爸媽回來享用，也提到「開心廚房」像是一個家，在這裡交到朋友，突破自己的限制，成為讓人喜歡的人。

社工實協秘書長林月英表示，參與的孩子多是第一次踏入料理界，他們在這裡嘗試努力，膽量變大，更有自信，他們也喜歡開心廚房的氛圍，讓他們放心的說開心或是不開心的事，而家長也是鼓勵滿滿，為孩子們加油，許多社會資源協助，投入經費與餐食、獎金、講師，讓活動得以順利進行，也讓這群孩子未來不是夢。

(中時 )

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