日藝術老師解剖「皮卡丘」！六月來台開「刀」秀驚奇

2018年05月31日 10:57 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

啥！超萌「皮卡丘」被解頗會是怎麼樣？原形是「電氣鼠」的牠剝下皮依舊可愛嗎？還記得在2015年一位日本教師在課堂上解剖這個「寶可夢」人氣明星，席捲社群網路，也讓這個身兼教師與藝術家的小田隆「一刀成名」。

日本藝術家小田隆的生物骨骼創作。（主辦單位提供）

日本藝術家小田隆的恐龍生物骨骼畫作。（主辦單位提供）

今年這萬人點閱、千人分享的皮卡丘骨骼創作者即將在６月來台開展！畫技超群的日本大學教授 小田隆，曾為回答台下學生的問題，快速且精細的於課堂上繪製極為精密的皮卡丘骨骼。由於精細的程度宛如解剖皮卡丘一般，便快速引發網友們一陣譁然且於日本及台灣社群網站瘋狂轉載！

擁有「日本最具代表性古生物復原畫家」稱號的小田隆，平時為大阪藝術大學教授，但除了教師身分外他同時也是一名專精於藝術解剖學的藝術家。小田隆不僅擅長繪製各大博物館復原畫作的專業插畫，也時常於社群網路上發布日常生活中的創作手稿。他所擅長的題材由現實的大型物種到想像的奇幻生物，甚至更結合時下動漫人物創作多幅骨骼解剖畫作，每每發表都引發廣大熱潮。

今年小田隆教授將為台灣帶來多幅巨大且精緻寫實的生物骨骼創作及油彩作品，包含在日本造成轟動的等比例犀牛像和長頸鹿頭蓋骨創作，更會展出數幅人們極少見過且從沒想像過的動物骨骼作品。

想一窺小田隆教授結合科學研究與藝術的驚人作品嗎？那你一定不能錯過今年6月在台北大稻埕 谷居 GuJu 的小田隆特展！前來體驗那與眾不同的視覺震撼！

(中時電子報)