縱容農地違章工廠 環團怒吼蔡政府：把人當吳郭魚養

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「太可惡了，把人當吳郭魚養！」為抗議政府處理違章工廠，採取臨時工廠登記展延又放寬，環保團體上午前往行政院表演行動劇，強調農地污染後，國人食用高污染農產品，就要學習吳郭魚的生存能力。環團並說，政府態度不改，年底將用選票給予制裁。

地球公民基金會指出，5月17日彰化縣長魏明谷與行政院政務委員張景森，率隊前往鹿港萬興宮與在地違章工廠業者舉行說明會，在現場，張景森承諾頂番婆地區採新訂擴大都市計畫，解決頂番婆違章工廠問題。同日，彰化縣縣長候選人王惠美委員也排定立法院經濟委員會考察，要求各部會到彰化鹿港舉辦座談會，並於現場承諾工廠管理輔導法的放寬修法。環團呼籲，農地違章工廠不能放寬、展延、也不能就地合法。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英說，違章工廠在農地上產生的高污染，不止影響食安，也影響到國人健康，也影響到農安問題，政府面對非法工廠是這樣的態度，還有環境正義嗎？現在要把非法工廠合法化，難道當地農民要抗議「這政府是不是瘋了？」環團一定會用選票來抵制這個政府。

環境權保障基金會專職律師郭鴻儀手拿著蒜頭，說政府處違章工廠問題的態度，就像把人當吳郭魚養，未來民眾只能想著如何在高污染的環境下生存，就像吳郭魚可以在高污染的河川繼續活下來一樣。

(中時 )

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