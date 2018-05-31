川普翻臉 分析：中美貿易談判複雜化

2018年05月31日 14:00 中央社 中央社

中美兩國預計6月2日起在北京繼續磋商經貿問題，美方工作團隊昨天已先行抵京。分析說，在美國總統川普再度威脅對中國輸美產品開徵關稅情況下，中美貿易談判變得更加複雜。

中國商務部公布，美方50多人的團隊未來幾天將與中方團隊就具體落實中美雙方聯合聲明共識展開磋商。

在歷經北京和華府兩輪談判後，中美兩大國不久前達成不打貿易戰的共識並發表聯合聲明。不過就在美方工作團隊30日下午抵達北京前，川普再度揚言對中國輸美產品開徵關稅。

綜合陸媒和英國金融時報中文網報導，川普又一次的「變臉」，讓原擬著手與中方敲定農業和能源交易的美方官員處境尬尷，並增加談判的複雜化。

金融時報（FT）引述多名知情人士說，在最近幾個月與中外官員的閉門會面中，中國國家主席習近平表示北京不想與美國發生貿易戰之餘也同時警告，若受到欺負，中國會做出回應。

對於川普最新發出的威脅，中國商務部表示，「既感到出乎意料，但也在意料之中」；中國外交部則批評這是美國「對自己國家信譽的又一次損耗和揮霍」，並再次表態「中方不想打，但也不怕打貿易戰」。

川普再次的「變臉」據傳與美國內部鷹鴿兩派之爭有關。金融時報分析，北京雖了解川普需要化解美國國內對美中貿易和投資問題日益加大的政治壓力，但中國領導人也可能被逼入類似角落。

報導引述中國社會科學院美國問題專家呂祥指出，「本屆美國行政當局不值得信賴，特別是在梅努欽（Steven Mnuchin，美國財政部長）剛剛表示雙方（都）在致力於建立一個框架、以減少貿易摩擦之後。」（編輯：馮昭）1070531

(中央社)