BB槍台灣之光造殺傷力空氣槍 高院逆轉改判無罪

生存遊戲界的「台灣之光」廖英熙。（報系資料照 王揚宇攝）

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生存遊戲玩家盛讚為台灣之光的BB槍達人廖英熙，被控製造具有殺傷力的空氣槍，一審將他判刑2年8月，高院認為廖男製造的空氣槍屬娛樂休閒用品，符合經濟部檢驗局規範，且依照國外客戶訂單生產全部銷往外國，他沒有犯罪故意，將他改判無罪。全案可上訴。

廖英熙在西門町代理玩具起家，後來他成立「怪怪貿易公司」自行開模，專注開發獨家款式高品質BB槍，產品9成外銷國外，不僅被美國相關網站評為「最實用BB槍」冠軍，許多生存遊戲玩家也盛讚是台灣之光。

檢方指控廖男生產的G96空氣槍已在2015年7月及10月遭警方查扣，經鑑定具有殺傷力，但他為維持該款空氣槍的海外市場，仍未停止製造販售，隔年又在公司彰化廠區製造同款空氣長槍16枝，送請鑑定後也是具有殺傷力，廖男涉犯非法製造空氣槍等罪。

士林地院將廖男判刑2年8月併科罰金15萬元，他不服提上訴，高院認為廖男在2007年設計生產這款空氣槍，是以瓦斯充填發射塑膠彈，其輸出動能標準遠低於槍砲彈藥管制標準，且一直到本案被查獲為止，他都沒有變動生產零件，該產品也符合CNS國家規範。

高院指出，後來刑事局基於社會治安考量，變更鑑定方法認定該空氣槍具有殺傷力，但廖男是在信任經濟部國家標準檢驗下製造生產空氣槍，不料後來檢警用別種鑑定方式認定他違法，有違人民對國家標準的信賴。

高院表示，經濟部後來發現問題，去年也針對低動能遊戲用槍標準進行修正，將實務上司法認定具有殺傷力的20焦耳規範在其中，但廖男製造當時並沒有這樣的規定，不能因此認定他有製造販售具有殺傷力槍枝的故意，因此改判他無罪。全案可上訴。

(中時 )

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