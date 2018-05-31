雙北YouBike第三人責任險 明日正式上路

2018年05月31日 11:06 中時 陳燕珩

台北市每天有6萬多人次騎乘YouBike，但現階段騎乘導致傷亡沒有保險，為保障民眾安全，北市交通局加保「第三人責任險」，6月1日正式生效，未來騎乘YouBike導致第三人傷亡，對方可享最高200萬元理賠；至於騎乘者受傷屬於「傷害險」，需實名制登錄，待資料庫建置完畢，預計明年納入加保範圍。

交通局表示，北市轄管的1萬3072輛YouBike（車號A開頭），6月1日起由國泰產險承保第三人責任險，若騎乘車輛撞到別人導致傷亡，經肇事責任鑑定，被撞民眾可享最高200萬元理賠保障，至於騎乘者本身傷亡，屬於傷害險範疇，目前礙於無法實名制登錄，暫時還未納保。

交通局提醒，民眾騎乘若遇事故，一定要先撥打110報警備案，再依警方處理文件和醫療單據向保險公司申請理賠，如有疑問可撥打國泰產險公司免付費客服電話0800-036-599按2。

不過民眾須注意，第三人責任險理賠只限傷亡，不包括個人財損，換言之，若民眾遭YouBike撞傷，保險只理賠受傷就醫費用，不包含手機、電腦或車輛等其餘財物損失。

考量雙北市車輛流通頻繁，除台北市YouBike納保以外，新北市府管轄車輛（車號F開頭）也同步納保。交通局特別提醒，第三人責任險「認車不認人」，民眾若在雙北騎乘到其他縣市車輛，不受保險保障。反之，在基隆等外縣市騎乘雙北管轄車輛，仍享有保障，騎乘前可先注意車號開頭。

至於騎乘者傷亡部分，由於傷害險須採實名制，目前YouBike會員註冊只有手機號碼及悠遊卡號等資訊，現階段無法納保，交通局已在研議個資蒐集和資料庫建置可行性，預計明年與新營運商簽訂契約時，會將傷害險納入投保項目。

(中時 )