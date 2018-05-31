小七開首家美妝複合店 滿足隨時愛美需求

2018年05月31日 11:08 工商 劉馥瑜

「K．Seren」還有專屬提袋，由原有的7-ELEVEN店員服務，整合雙品牌資源。攝影／劉馥瑜

「K．Seren」x 7-ELEVEN首家複合店，開在板橋車站B1。攝影／劉馥瑜

「愛美」是一門好生意！看好國內美麗經濟持續成長，超商龍頭7-ELEVEN結合集團旗下全新美妝通路品牌「K．Seren」，在板橋車站B1開出全台第一家便利超商X美妝複合店！集結流行彩妝、面膜、醫美、臉部保養、身體保養、美髮造型、美妝小物、旅行用品、美容保健、便利藥品等10大類，高達1,300項商品，要滿足民眾隨時隨地愛美的需求！

據7-ELEVEN觀察，近年民眾在7-ELEVEN購買美妝、保養及日用品的比例逐漸提高，而購買彩妝保養品的年齡層亦逐步下降，且相較於其他商品，消費者較不在意美妝保養品的價格，反而更重視其「價值」。

有別於市面上的藥妝通路，7-ELEVEN表示，便利店結合藥妝的優勢在於，可24小時滿足消費者即時、立即性的購買需求，未來K．Seren將不走促銷價格戰，主打便利優勢及差異化產品。目前板橋車站B1複合店因配合車站營業時間，為6點到23點，未來持續拓點的一般店鋪將維持24小時販售。

統一集團全新品牌「K．Seren」選在每月超過600萬人次流量、三鐵共構的板橋車站內，首家與7-ELEVEN複合的板站門市超過60坪，美妝部分約占7坪。因應新店開幕，業者推出開幕首6日（5/29～6/3），以及6月24日前的每周五、六、日，在K．Seren內消費滿499元，即贈送超值優惠組合，每日限量300名。

(工商 )