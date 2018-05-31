小七開首家美妝複合店 滿足隨時愛美需求

「K．Seren」店型走簡約明亮時尚風，未來都將與7-ELEVEN複合拓點。攝影／劉馥瑜

友善列印
工商
「K．Seren」還有專屬提袋，由原有的7-ELEVEN店員服務，整合雙品牌資源。攝影／劉馥瑜
「K．Seren」x 7-ELEVEN首家複合店，開在板橋車站B1。攝影／劉馥瑜

「愛美」是一門好生意！看好國內美麗經濟持續成長，超商龍頭7-ELEVEN結合集團旗下全新美妝通路品牌「K．Seren」，在板橋車站B1開出全台第一家便利超商X美妝複合店！集結流行彩妝、面膜、醫美、臉部保養、身體保養、美髮造型、美妝小物、旅行用品、美容保健、便利藥品等10大類，高達1,300項商品，要滿足民眾隨時隨地愛美的需求！

據7-ELEVEN觀察，近年民眾在7-ELEVEN購買美妝、保養及日用品的比例逐漸提高，而購買彩妝保養品的年齡層亦逐步下降，且相較於其他商品，消費者較不在意美妝保養品的價格，反而更重視其「價值」。

有別於市面上的藥妝通路，7-ELEVEN表示，便利店結合藥妝的優勢在於，可24小時滿足消費者即時、立即性的購買需求，未來K．Seren將不走促銷價格戰，主打便利優勢及差異化產品。目前板橋車站B1複合店因配合車站營業時間，為6點到23點，未來持續拓點的一般店鋪將維持24小時販售。

統一集團全新品牌「K．Seren」選在每月超過600萬人次流量、三鐵共構的板橋車站內，首家與7-ELEVEN複合的板站門市超過60坪，美妝部分約占7坪。因應新店開幕，業者推出開幕首6日（5/29～6/3），以及6月24日前的每周五、六、日，在K．Seren內消費滿499元，即贈送超值優惠組合，每日限量300名。

(工商 )

雙北YouBike第三人責任險 明日正… 大學生反對調漲學雜費 衝撞教育…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。