大學生反對調漲學雜費 衝撞教育部遭逮

2018年05月31日 11:35 中時 林志成

大學生抗議調漲學雜費，衝進教育部被擋在門外。（林志成攝）

「減輕青年負擔，一所都不能漲。」今年預期15所大學調漲學雜費，10多個來自各大學的學生，上午在教育部前抗議，有幾人還衝進教育部，他們高喊口號要求教育部不能讓大學漲學雜費，不過很快被警方壓制。

今天是各大學向教育部送審調漲學雜費的最後一天，反教育商品化聯盟號召10多個大學生聚集在教育部前抗議，他們拿著牌子，高喊「別說成本漲很大，我的學費會爆炸」、「凍漲3年，調降學費」、「審議不黑箱，一所都不能漲」的口號，表達立場。

反教育商品化聯盟成員、陽明大學學生朱智德說，今年各大學學雜費最高可以調漲3.75％，私校學生1年可能因此要多付3600元，負擔加重。目前已知有台科大、北科大、世新、輔大、實踐及中原等15所學校擬調漲學雜費2.5％到3.75％，估計受影響學生約10萬人。

朱智德表示，私立大專院校學生中，有3成的學生必須申請學貸，全台高達84萬人背負著平均22萬元的學貸。政府放任各大學調漲學雜費，就是讓高教商品化，青年所背負的求學負擔將增加。

世新大學社發所學生張志瑋說，他現在每學期要繳4.7萬元學雜費，學校擬調漲2.5％，學雜費逼近5萬元。調漲學雜費對他們造成很大的負擔，他們平常除了讀書外，還要花更多時間打工，才有辦法付學雜費。

這些學生在教育部門口抗議後，突然有幾人衝進中庭，要闖進教育部。不過，教育部一向是民眾抗議的熱區，警方早就有一套標準作業程序，學生被擋在門口，和警力發生衝突。

學生高喊「我們是大學生，為何不能進教育部」、「減輕青年負擔，一所都不能漲」的口號，並衝撞教育部門口，不過原本布署的優勢警力隨即出動，告訴學生「好了吧，起來講」，學生不從，警方將學生綁上束帶法辦。

(中時 )