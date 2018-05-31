NBA》「小號」爭議延燒 七六人調查自家總裁

2018年05月31日 11:18 中時電子報 黃及人

面對美媒批露身兼七六人總裁與總管的布萊恩柯蘭吉洛，竟然疑似使用至少5個推特「小號」，也就是「化身」鄉民刻意批評七六人球員與管理階層，甚至獨家爆料球隊內幕，七六人31日官方宣布，將會展開內部調查！

《The Ringer》報導，柯蘭吉洛涉嫌利用5個不同的推特帳號，惡意批評七六人中鋒恩比德，以及歐卡佛、諾爾等前七六人球員，甚至謾罵前七六人總管辛基與暴龍總管烏傑里，還提前曝光七六人去年會用狀元籤選上富爾茲。

這種「暗箭傷人」的小人行為遭到曝光後，柯蘭吉洛發表聲明表達自己清白，卻坦承自己確實使用過其中1個帳號，但他不清楚是誰在經營這些帳號，以及幕後有何動機，擺明是把責任撇清，畢竟他的行為早已引發眾怒。

身為被中傷的對象之一，恩比德也在推特回嗆，「恩比德告訴過我，辛基比你更好、更聰明！」更刻意標註疑似柯蘭吉洛的小號，甚至拓荒者後衛麥科倫問他是否在費城待得不開心，恩比德回答，「你必須相信這個事實。」

有趣的是，在今天總冠軍賽媒體日上，也曾傳出小號風波的杜蘭特，被問到關於這次柯蘭吉洛事件的看法，他的反應相當激動，「我沒什麼好說的，這件事他X的跟我一點關係都沒有！」看來杜蘭特這下子被惹毛了。

(中時電子報)