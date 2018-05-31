影》火球突破極限！大谷催本季最速101.1英里

大谷翔平先發5局失1分，催出本季最速101.1英里火球。(美聯社)

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中時電子報

大谷翔平日前4月時對戰太空人，催出101英里(約162.5公里)火球，至今仍是大聯盟先發投手最快球速紀錄，沒想到，這回大谷又自己改寫自己的紀錄！他今(31日)掛帥先發對戰老虎，5下陷二三壘有人危機，最後催出101.1英里(約162.7公里)火球，抓到該局第3個出局數，化解危機。

本季先發投手最快球速101英里，由大谷於美國時間4月24日對太空人時創下。這場比賽，大谷休息9天後再先發，1下出現控球問題，失掉1分，隨後直到第4局結束，都未再失分。不過5下，大谷2出局後碰上麻煩，先投出保送，又被卡斯提阿諾斯(Nick Castellanos)敲二壘打。

先前天使捕手茂多納多(Martin Maldonado)曾說過，大谷在得點圈有人跟沒人時，投起球像完全不同的人。這回，大谷面臨二三壘有人危機，又豁出去了！他對決坎德拉瑞歐(Jeimer Candelario)，纏鬥到2好2壞，最後奮力一投，催出101.1英里火球，順利取得第3個出局數。

大谷這球，引起高度關注，因為他再度改寫自己所創的最快球速紀錄，同時這也是本季先發投手的最快球速紀錄。本季先發投手球速最快的5球，全都由大谷寫下；不過，聯盟史上最快球速紀錄，仍是前皇家投手范圖拉(Yordano Ventura)2013年所創的102.6英里。

(中時電子報)

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