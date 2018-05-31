冷血拖行輾死博士生 胡家瑞判賠764萬

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被譽為「物理界奇才」的清華大學物理所博士生林仲桓，2016年6月深夜過馬路時，遭男子胡家瑞開車闖紅燈撞上，被拖行至少70公尺後死亡，胡肇事逃逸，持改造手槍意圖自轟尋短未果，刑事部分胡一二審都依殺人罪判刑18年，痛失愛子的林家父母提出民事求償，台北地方法院今(31)日審結，法官判胡要給付扶養費、精神慰無金等款項共764萬多元。

車禍撞死人，依殺人罪判重刑，實務上相當罕見，主要是一二審都認為胡有撞死人也無所謂的心態，具有不確定殺人故意。

林仲桓從國中起就熱愛研究物理，浸淫物理世界長達16年，尤其對「鍺烯」研究最為專精，生前研究發現「鍺烯」能取代石墨烯，成為傳輸速度更快的二維材料，堪稱半導體薄膜材料的重要發現，本預計去年可完成博士論文，卻不幸遇車禍命喪輪下，讓同儕感慨物理界痛失英才。

27歲的胡家瑞，2016年6月22日深夜11時54分，駕車行經新店區中興路、民權路口，闖紅燈高速迴轉，撞上走在行人穿越道上的林仲桓與許姓女子；林被捲入車下，胡未停車強行拖行至少70公尺，導致林體無完膚不治、許女則多處擦挫傷。胡肇事後逃逸，車子開到停車場，發現林的筆電卡在車下，還把筆電丟到新店溪，後來在家一度持改造手槍想尋短，到案還稱未闖紅燈，也未感覺撞到人，毫無悔意。

林家父母除了提刑事告訴，還提起附帶民事求償1454萬多元，案經移送北院民庭審結，法官判決胡家瑞要賠764萬多元。

(中時 )

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