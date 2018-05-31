懸宕27年 公道三路變更計畫公告發布實施

2018年05月31日 11:38 中時 徐養齡

內政部宣布公道三路都市計畫變更案公告發布實施。（市府提供）

新竹市香山區與市區道路「脫節」多年，如今終於有解。內政部今天宣布公道三路都市計畫變更案公告發布實施，市府後續將啟動向縣政府購地作業，預計年底前就能安置基地8米道路等公設開闢，健全竹市1環道路的完整性。

「1條等待27年的路，終於要打通！」市長林智堅今天在議會備詢時表示，公道三的開闢有其公益性及急迫性，這條路不開，市中心到景觀大道會有很大的影響，如今總算塵埃落定，竹市建設層面更深更廣。

市府都市發展處指出，市府為建構環市快速道路系統，推動「一環二線三網」的交通建設計畫，盼能連通新竹外環道路系統（1環）2處斷點，而公道三具指標作用，銜接竹光路到景觀大道，是一環是否打通的重要關鍵。

此案因住戶拆遷問題遲未定案，從地方到中央來回溝通，經內政都市計畫委員會多次審議，並由內政部舉辦全台首場聽證會，審議期間市府擬出妥善安置計畫，3年前縣府同意專案讓售安置基地，並獲縣市議會支持，編列3.8億元購地經費。

此外，市府從去年起密集進行家戶拜訪作業，終於獲得9成以上民眾支持，市府強調為保障拆遷戶權益，已提出符合民眾期待的「以地易地」安置計畫，以及市價補償等方案。

都發處表示，公道三都市計畫變更案於3月底獲內政部都委會支持，並審議通過，昨發布實施，市府隨即啟動向縣府購買安置基地作業，預計年底前安置基地8米道路等公共設施開闢，並安排道路規畫設計、土地及地上物拆遷補償、安置基地抽籤配地等作業。

(中時 )