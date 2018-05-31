回顧美台關係40年 梅健華：期待美台未來發展

2018年05月31日 11:48 中時 楊孟立

美國在台協會（AIT）今天在二二八國家紀念館舉辦「立穩根基，共創未來：AIT@40-1979年後美台關係展」。AIT處長梅健華致詞表示，1979年美國國會通過「台灣關係法」，成立了美國在台協會，所以明年將慶祝成立40週年；「再過幾天，我們即將在內湖舉辦新館的落成典禮，今天我很高興，能在我們美國新聞處的舊址，舉行展覽的開幕，並且開始一系列的慶祝活動」。梅說相信大家可以從展覽中回顧從1979年一路走來美台交流的深度和廣度，並且對未來的發展有更多期待。

梅健華指出，展覽中陳列了各種文件和文物，搜集了數百張照片和面談影片，甚至還運用擴增實境和虛擬實境功能，向大家介紹過去40年來AIT在台美關係發展中，扮演什麼樣的角色。

梅健華說，40年前沒人能預料到美台關係能如此蓬勃發展，現在美台之間的合作，比以往都還多，相信大家可以從展覽中回顧從1979年一路走來美台交流的深度和廣度，並且對未來的發展有更多期待。

「我常常引用數字來介紹美台關係，例如貿易總額、旅客人數等，展覽將介紹我們如何達成這些里程碑，以及我們跟台灣夥伴之間的緊密合作。」梅健華強調，「從展覽中可以看到我們如何一起努力，為美台關係奠定穩固基礎，以及美台之間持續合作的願景」。

副總統陳建仁致詞表示，台美關係長久以來奠定在自由、民主、人權之上，「我們感謝美國始終與我們並肩同在，攜手促進印太地區的和平與繁榮」。去年「全球入境計劃」正式啟用，今年三月通過的「台灣旅遊法」，所有這些發展證明了台美關係持續穩定提升。雖然今年台灣無法參加世界衛生大會，但美國政府挺身而出明確為我發聲，令人感動。

陳建仁說，AIT興建新館即將落成，不僅彰顯了台美歷久彌新的友誼，更彰顯了美國政府對我的承諾，相信AIT新館落成後，台美關係將邁入嶄新階段。

開幕典禮結束後，梅健華與陳建仁一起進入展區參觀，陳建仁走到一半突然停步，指出自己於2003年擔任衛生署長時，與美國衛生部長湯普森於是世界衛生大會見面的合影，並向梅健華介紹當年的自己。

(中時 )