父掐死癱兒二審仍2年6月 家人求別再上訴

2018年05月31日 11:50 中時 林偉信

台北何姓男子3年前開車載著當時21歲、罹患腦性麻痺的兒子到基隆河濱，他問兒子「我殺了你好不好？」聽到兒子回答「好」隨即掐死兒子，一審將他判刑2年6月，檢不服提上訴遭高院駁回，仍判何男2年6月徒刑。何家人希望檢察官不要再上訴了，否則家人又得從新面對訴訟的準備程序、審理、辯論，是無比煎熬。

何男的家屬表示，孩子死了，父親恐入獄服刑，發生這種事情，家人心如刀割，原以為事情可告一段落，沒想到檢察官又上訴，簡直是「在家屬的傷口上再撒一次鹽」，家屬希望對於高院判決結果，檢察官不要再上訴了。

44歲何男的兒子自幼患有腦性麻痺及肢體、語言失能多重重度障礙，日常生活起居都依賴他人，且何的兒子在2013年因受歧視更加情緒暴躁，激動時四肢揮動造成照顧者受傷，且常啃咬自己手臂、自摔成傷。

何男因認為兒子生活痛苦，且家人長期照顧兒子身心俱疲、不堪負荷，他在2015年3月22中午，駕駛自用小客車搭載兒子外出，將車輛停靠在河濱旁，隨即問「爸爸很懷，爸爸想要殺死你，你說好不好?」，並以雙手掐死兒子，再打電話報警自首。

法院審理期間，何男數次泣不成聲地向法官表示，當天不是預謀下手，但看見兒子從椅子上滑落，他問兒子「想要殺死你，你說好不好？」，兒子說「好」他才動手，等到兒子斷氣後鬆手，還抱著兒子大哭，跟他聊天、聽音樂。

北院依家暴殺人罪將何男輕判2年6月，檢不服提上訴，高院審理期間，何的妻子向法官表示，家中經濟來源都是何男，根本沒有私人時間，此事不是大家所樂見，但檢方提上訴對家人是二度傷害，希望檢察官為家屬想一想，不要讓一家人傷害更重。

高院認為何男犯行足以引起一般人同情，有堪資憫恕之處，況且死者的家屬都向法官求情，希望法官給予何男輕判，檢方主張本案不能減刑沒有理由，駁回上訴、仍將何男判刑2年6月。

(中時 )