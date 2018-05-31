中市議員憂心家庭汙水成汙染源 環保局：推動社區設施健診

2018年05月31日 11:49 中時 盧金足

台中市府整治河川有成，市議員憂心家庭汙水會成為汙染源。（盧金足攝）

河川汙染源中，除了工廠廢水，一般家庭生活汙水更占河川有機汙染源的一半以上，家庭汙水處理不能等閒視之。市議員邱素貞等人31日在業務質詢表示，希望環保局擴大辦理「社區汙水處理設施健診服務」家數，有效改善排放水質，讓河川變乾淨。環保局長白智榮指出，建置汙水下水道需要時間，市府針對大型社區大樓推動「社區汙水處理設施健診服務」，讓排放的水質符合標準，並符合社區的環境品質與減少環境異味。

白智榮強調，經妥善處理的水也可再回收作為植栽澆灌或降低揚塵，還可節省水電費，達到經濟與環保目標，未來550處社區均處理完畢後，其相當於12％用戶接管效益。

市議會31日進行警消環衛業務質詢，市議員邱素貞、陳淑華、翁美春、謝明源、曾朝榮等人表示，河川的有機汙染源，會讓河川溶氧不足，水質變臭，依規定台中市100戶以上的大型社區大樓，應設汙水處理設施，環保局目前列管數量大約有550處，至今年共擇定255處社區試辦，盼擴大辦理家數。

環保局指出，市府推動汙水下水道的同時，針對尚未接管的大型社區，由環保局推動汙水處理設施健診服務，且不收取費用，不但降低社區汙水流入河川汙染量，改善地下室臭味問題、減少蚊蠅孳生，創造居住環境品質及河川水質雙贏。

曾朝榮也針對畜牧業的廢水處理都是採用傳統處理方式，稍有不慎排放廢水容易超過標準，環保局推動「畜牧業沼渣沼液施灌於農地政策」，希望推動沼液沼渣作為農田肥分使用，開創畜牧業、食安、農業、環境四贏局面。

白智榮指出，畜牧業是農業生產中的重要一環，但畜牧業的糞尿也要妥善處理，為協助農民改善環境汙染問題，並減輕河川汙染，市府依據環保署在2015年所修正的水汙染申報與管理辦法的授權，輔導畜牧業以現地處理方式，蒐集豬的糞尿讓它發酵，成為可再利用沼渣與沼液，作為農田的肥份，達到循環經濟效益，創造農業環保與經濟多贏的局面。

台中市已有8家畜牧業者申請農委會核准將畜牧糞尿廢水經處理轉化為沼液沼渣有機肥分，申請核准農田施灌面積約21公頃，透過肥份進行澆灌，可節省業者的水汙染防治費，減少糞尿有機物約153公噸及懸浮固體216公噸排入河川，有效降低河川汙染負荷量。

(中時 )