醫院評鑑玩假的？ 綠委提案：醫院違反勞檢就降級

衛福部長陳時中。（倪浩倫攝）

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衛福部今年起，再次陸續辦理全台569家的醫院評價，但遭質疑，部分醫院屢次違反勞動法令，卻依舊「評鑑合格」，認為現行的醫院評鑑模式，並無法達到評鑑的目的；綠委提案，若有醫院在評鑑周期內「勞檢未過」，將取消下一次的評鑑資格，亦即若有醫學中心違反勞檢，將在下次評鑑時，百分百確定遭到降級的懲罰。

醫策會於今年起，受衛福部委託執行辦理醫院的實地評鑑、訪查和評核作業，由於其評鑑結果攸關醫學中心給付、教學醫院條件、住院醫師數量等極重要資源，受各醫院高度重視。

然而，綠委林靜儀今於立院衛環委員會指出，認為部分醫院屢次違反勞動法令，卻仍評鑑合格，顯見現行醫院評鑑模式，並無法達到評鑑實質目的，更未能確實提升醫療專業品質；她進而提案，在評鑑周期內，醫院的勞檢結果若有違反《勞基法》，將取消下一次等評鑑資格。

此外，林靜儀提案中同時強調，為配合落實分級醫療，要將醫學中心收治包括重大傷病、罕病等個案數的比例，應逐年提高，門診人數和節次也應訂出減少計畫。她也要求衛福部在3個月內，提出醫院評鑑標準的檢討報告，並在下次評鑑時列入。

醫院一旦遭取消評鑑資格，也等於將受到百分百確定降級的懲罰。衛福部長陳時中說，並非所有違反《勞基法》的醫院都是刻意、故意，有時確實是包括填錯班表在內的人為疏失，若僅因單一個案，就取消其評鑑醫格，似乎有違比例原則，「處罰仍得看違規的嚴重性和頻率性。」

但陳時中認為，像是逐年提高醫學中心收治罕病、重大傷病的個案數，確實有助於強化落實分級醫療，肯定其提案的精神，衛福部會慎重的納入考量，並會在年底前提出相關檢討報告。

(中時 )

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