善的力量改變世界！NU SKIN在非洲馬拉威推廣農業教育

2018年05月31日 11:51 中時 吳娮翎

倫兆勳Steve Lund與家庭農業自立學校畢業生的合照。（吳娮翎攝）

家庭農業自立學校畢業生上台致詞。（吳娮翎攝）

家庭農業自立學校的學生，帶著孩子一起學習農耕，並參加畢業典禮。（吳娮翎攝）

家庭農業自立學校提供學習的住所，讓每個家庭在學習的過程中有棲身之地。（吳娮翎攝）

非洲馬拉威的土地貧瘠，善的基金會也在當地鑿井，幫助解決水的問題。（吳娮翎攝）

非洲馬拉威是世界上最貧困的國家之一，3分之1的人民活在飢餓之中，這裡大部分人口是農夫，每天生活以不到1美元維生，本報在非洲獨家專訪NU SKIN如新集團董事會主席暨受飢兒滋養計劃執行總監倫兆勳Steve Lund，深入了解更多馬拉威當地的慈善計畫。

Steve Lund表示，選擇馬拉威作為慈善事業，不只因為馬拉威是地球上最窮困的國家之一，更因一開始合作時，他們正歷經2年的乾旱，500 萬人民陷於飢荒，留下約200 萬的孤兒與弱勢兒童，當時急需外界伸出援手，因為這樣的契機，加上當地慈善家拿破崙・容貝共同參與慈善計畫，拿破崙・容貝了解當地情況，並且能協助計畫執行，對基金會來說，能給予馬拉威長期、有效的自給自足，才是真正的幫助。

善的力量基金會在馬拉威推行家庭農業自立學校 （SAFI），Steve Lund說，解決馬拉威問題，眼下最重要的就是「教育」，因此設立家庭農業自立學校，以家庭為單位，進行為期2年的農業學習，在畢業典禮後，不只能自足也能成為當地的老師，他說，透過農業教育解決根本的問題，讓農業可以像種子一樣擴散出去，影響更多的人，截至目前為止，為止有338個家庭接受訓練，透過農業教育的培訓，當地農耕收穫已有5倍成長。

2002 年「受飢兒滋養計畫」（NTC）開始，蜜兒餐為全球營養不良的兒童供餐，截至目前為止購買並捐贈的蜜兒餐（VitaMeal）數量超過5.5億份， 平均每天為13萬名受飢兒童提供營養餐。 台灣消費者從2003年9月開始至2018年3月，購買及捐贈蜜兒餐已超過5千3百萬份蜜兒餐，在NU SKIN全球近50個市場中， 排名前5名，對此Steve Lund表示，大中華區是品牌全球最慷慨的區域，總是願意付出更多援助，他深切希望，每個蜜兒餐的捐贈者都有機會來看看馬拉威的孩子，這些窮困的孩子，因為蜜兒餐而免於飢餓。

(中時 )