《全台最速報》台東地震劇烈 五金行貨掉滿地

2018年05月31日 11:39 中時電子報 綜合報導

◎午前最新》台東地震劇烈 五金行貨掉滿地

台東市區上午9時3分發生芮氏規模4.6地震，其中台東市搖晃最劇烈震度達5級，五金行的貨架商品掉滿地，火車降速行駛，所幸未有災情傳出。

◎呂秀蓮若脫黨參選 丁：會吸引部分綠.中間選票

民進黨確定提名立委姚文智後，前副總統呂秀蓮人雖在國外參訪，卻透過發布一則簡短聲明疑考慮脫黨參選台北市長。對此，國民黨市長參選人丁守中今早表示，目前選情還不明朗，但如果分出去，（民進黨選情）必然越來越弱；他也認為，呂在管中閔案的發言很中肯、早期對台灣民主的堅持，能夠拿到部分綠營與中間選民的選票。

◎不滿妻要離婚 家暴男潑汽油縱火

台中市太平區新平路一處透天厝5月31日凌晨3時發生火警，警消到場滅火後發現是31歲簡姓男子疑不滿其妻帶孩子避居大舅家，深夜帶著汽油桶到此處縱火，幸鄰居發現，緊急叫醒屋內沈睡的4人逃生，才未發生不幸。警方也正循線追查簡男到案說明。

◎傳聞成真？康寧大學剩2系 師生何處去

台南市安南區私立康寧大學4月剛遭議員爆料2019學年度大學日間部將只剩2系，校方嚴正否認，但近日卻已召開公聽會正式通知師生將再關兩系，傳聞似已成真，師生聞訊錯愕，不滿校方一直未講清楚，讓學生受教權與教職員工作權不知何去何從，校方表示31日是將招生總量提報教育部最後一天，下午開完兩場校務會議會有明確說明。

(中時電子報)