《全台最速報》台東地震劇烈 五金行貨掉滿地

台東地震劇烈 五金行貨掉滿地

友善列印
中時電子報
綜合報導

◎午前最新》台東地震劇烈 五金行貨掉滿地

台東市區上午9時3分發生芮氏規模4.6地震，其中台東市搖晃最劇烈震度達5級，五金行的貨架商品掉滿地，火車降速行駛，所幸未有災情傳出。

◎呂秀蓮若脫黨參選 丁：會吸引部分綠.中間選票

民進黨確定提名立委姚文智後，前副總統呂秀蓮人雖在國外參訪，卻透過發布一則簡短聲明疑考慮脫黨參選台北市長。對此，國民黨市長參選人丁守中今早表示，目前選情還不明朗，但如果分出去，（民進黨選情）必然越來越弱；他也認為，呂在管中閔案的發言很中肯、早期對台灣民主的堅持，能夠拿到部分綠營與中間選民的選票。

◎不滿妻要離婚 家暴男潑汽油縱火

台中市太平區新平路一處透天厝5月31日凌晨3時發生火警，警消到場滅火後發現是31歲簡姓男子疑不滿其妻帶孩子避居大舅家，深夜帶著汽油桶到此處縱火，幸鄰居發現，緊急叫醒屋內沈睡的4人逃生，才未發生不幸。警方也正循線追查簡男到案說明。

◎傳聞成真？康寧大學剩2系 師生何處去

台南市安南區私立康寧大學4月剛遭議員爆料2019學年度大學日間部將只剩2系，校方嚴正否認，但近日卻已召開公聽會正式通知師生將再關兩系，傳聞似已成真，師生聞訊錯愕，不滿校方一直未講清楚，讓學生受教權與教職員工作權不知何去何從，校方表示31日是將招生總量提報教育部最後一天，下午開完兩場校務會議會有明確說明。

(中時電子報)

更多精彩內容，深度新聞報導盡在《翻爆》APP！
更多新聞請看中時電子報+QRCODE
善的力量改變世界！NU SKIN在非… 7成大腸癌都因息肉惹禍！這3類食…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。