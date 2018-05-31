法官被控收賄讓毒犯交保 高院逆轉改判無罪

2018年05月31日 12:05 中時 林偉信

前花蓮高分院法官林德盛被控在13年前收受中間人何國隆的170萬元賄款，讓聲請保外就醫的李姓毒犯交保停押，地院一審將林男重判13年，但高院認為檢方只指出何男在案發8年後的單方指證，沒有其他補強證據佐證，逆轉將林男改判無罪。全案可上訴。

林德盛另被控在11年前審理曾姓男子販毒案時，利用父喪收取曾的女友致贈10萬元奠儀之名的賄賂，將曾男改判無罪，並在宣判前告知對方結果，最高法院今依洩密罪將林男判刑1年確定，貪汙罪部分撤銷發回更審。

法訓所23結業的林德盛，1999年調任花蓮高分院法官，因交往關係複雜，被司法院列入「正己專案」的名單；他因在外養女人、還到承審的貪瀆案被告、前台東縣長吳俊立的私人別墅與吳會面，6年前遭公懲會決議撤職後轉任律師。

檢方起訴指控，林德盛承審李姓男子涉犯毒品案件，李因罹患肺結核等疾病聲請交保但都遭駁回，但林男收下何國隆的170賄款後，在2005年經合議庭評議改裁定讓李男以60萬元具保停押，花蓮地院依貪汙罪將林男判刑13年。

高院審理認為，本案是另案調查期間，警方得知簡姓男子以打通關節讓李姓毒販保外就醫為由，收取賄款後轉由何國隆，檢方認定何男涉犯貪汙罪在2013年4月19日簽分案偵查，但何因前往大陸未到案被通緝，何男在同年11月返國時遭逮，才供稱林德盛收賄。

高院指示，案發時的法律規定，不違背務行賄不構成犯罪，何國隆的證詞經調查，顯有避重就輕的可能，存有瑕疵，且李姓毒販當時生重病，無法自行站立病情嚴重，2007年因病死亡，林德盛與合議庭法官們評議後，讓李交保並無故意延宕或不妥之處。

合議庭表示，提供賄款者沒有跟何國隆有接觸，過程中也不知道行賄對象，檢方只提供何男的單方指證，在沒有其他證據補強下，無法讓法官產生有罪的心證，因此改判林德盛無罪，檢方不服可上訴。

林德盛另被控在11年前審理曾姓男子販毒案，利用父喪收取曾的女友致贈10萬元奠儀之名的賄賂，將曾男改判無罪，並在宣判前告知對方結果，高院將林男判刑10年6月，案經上訴，去年最高法院依洩密將林男判刑1年確定，貪汙罪部分撤銷發回更審。

(中時 )