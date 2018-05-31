7成大腸癌都因息肉惹禍！這3類食物少碰

2018年05月31日 11:53 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

許多大腸癌患者都是到末期才發現，藝人豬哥亮也因大腸癌病逝，根據衛福部資料統計，有7成的癌變都因息肉而起。醫師提醒，「無肉不歡」的人，小心大腸息肉長上身！由於大腸癌初期毫無症狀，很容易讓人輕忽，想遠離這個健康殺手，日常飲食中應少碰3種食物。

衛福部建議民眾，除了要避免攝取加工肉品之外，更要少碰「高糖、高脂及低纖維」這3類食品。早安健康報導，日本知名醫學博士白澤卓二表示，消化剩餘的養分及食物殘渣在腸道內滯留時間過長，會形成毒素傷害神經，也會讓腸子過度消化，加重肝臟脂肪合成。高糖、高脂、低纖維及過度加工的食品，不僅容易造成便秘，也會增加罹患大腸癌的風險。

根據台北市衛生局公布的「北市十大死因」，惡性腫瘤（癌症）蟬聯第一，其中大腸癌則續居第二名。經衛福部統計，糞便潛血檢查結果為陽性者，每兩人就有一人有大腸息肉，換算下來，可說每二十二人就有一人為大腸癌，更可怕的是，7成的癌變都是從息肉而起。

根據「台灣癌症基金會」網路調查報告，全台可能已有將近七十一萬名年輕人腸道長息肉！飲食西化、愛吃紅肉、過度飲酒、少吃青菜、少運動，肥胖、遺傳、壓力等都是造成息肉、腸癌的致病因素。平常出現噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉、便秘、血便、痔瘡等症狀，都有可能是腸息肉的前兆，若延誤治療，恐導致病情惡化。

(中時電子報)