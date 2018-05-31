慶祝鐵路節131周年 台鐵推出蒸汽火車紀念酒、鋼筆禮盒

2018年05月31日 11:58 中時 王思慧

台鐵局與台灣知名鋼筆品牌合作推出「台鐵限量經典鋼筆禮盒組」。（台鐵提供）

131周年鐵路節將至，台鐵局自6月1日至6月30日止，轄下各販賣處推出眾多鐵路商品超值優惠及限量絕版商品特賣，包括蒸汽火車造型紀念酒、鋼筆禮盒等，並於6月8日至6月11日期間，在台北車站設有特賣活動攤位，最低折扣1折起。

台鐵局表示，活動首日起，於台鐵各販賣台購買一個不銹鋼便當空盒（不限價位）即贈便當束帶一只，買二個即送束帶二只，以此類推。此外，凡購買鐵路商品（食品及飲料等除外）單筆發票滿300元即贈送束口背包一個（不能累進消費金額兌換），贈品數量有限，送完為止。

今年鐵路節的重頭戲，便是由蒸汽火車領頭開發出多樣化紀念商品，例如蒸汽火車造型紀念酒、鋼筆禮盒組及仲夏寶島號周邊商品等。各項特色商品最引人關注的便是盛裝58度金門高粱的「蒸汽火車造型紀念酒」，以精緻陶藝打造出蒸汽火車的氣勢磅礡，附贈透明壓克力盒及精美提袋，絕對是送禮與收藏的首選，蒸汽火車造型紀念酒每組售價3,980元。

文青風盛行，台鐵局與台灣知名鋼筆品牌－三文堂合作推出「台鐵限量經典鋼筆禮盒組」，內含Ｆ筆尖鋼筆一支並附贈一瓶墨水，以雷雕蒸汽火車及台灣鐵道路線圖的木盒包裝，更顯其精緻典雅，台鐵限量經典鋼筆禮盒組售價為2,799元，不只實用，還能襯托品味。

台鐵局每年夏季開行的仲夏寶島號已列入國際級的鐵道盛事，知名插畫家特地以蒸汽火車CT273馳騁於花東美景為主題，繪製出一系列仲夏寶島號專屬商品，例如鋁合金證件套、票夾卡套、開瓶器、棉布袋信封組、杯墊等，讓搭乘民眾在乘車旅途中可收納車票及用品，更能將珍貴的鐵道回憶滿載而歸。

鐵路商品不只優惠吸睛，6月8日（星期五）至6月11日（星期一）於台北車站大廳東側設有鐵路商品特賣攤位，除新品與優惠商品外，加碼提供消費滿額轉扭蛋送贈品，買越多轉越多，扭蛋贈品最高價值1,280元。特賣攤位貼心首賣商品有餐旅熊便當袋、束口袋、防水行李袋，普悠瑪造型隨身碟16G、行李束帶等，喜愛餐旅熊或關注普悠瑪商品的粉絲們千萬不容錯過喔。

(中時 )