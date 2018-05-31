一手摸奶一手發照 新北市高官獲輕判且可緩刑

2018年05月31日 12:44 中時 陳俊雄

新北市工務局簡任技正王灌民、建照科股長蔣武東、桃園市工務局股長鄔承傑等5名官員，從2011年至2014年間多次接受潤泰集團旗下股票上市公司「潤泰創新國際」與代辦業者招待喝花酒、叫小姐，甚至前往大陸深圳打高爾夫球以求快速核發建照。雖然檢方當初抨擊王灌民等人行徑是「一手摸奶一手發照」，新北市政府也因此遭監察院糾正，王灌民亦被彈劾。但新北地院上午依貪汙等罪輕判王灌民、鄔承傑均2年徒刑，蔣武東1年10月。本案所有被告也均獲宣告緩刑。

檢調查出，王灌民於2011年至2014年間，二度接受有業務往來的潤泰集團旗下股票上市公司「潤泰創新國際」與代辦業者招待 ，前往大陸深圳地區打高爾夫球、唱歌娛樂、洗三溫暖，住宿及娛樂 費用由業者埋單；此外，他另接受業者招待至中部地區打高爾夫球， 旅宿費用同樣由業者埋單，3次接受招待出遊合計受取業者5萬餘元的 不當利益，王灌民則以加速簽准建案之使用、變更執照做為回報。

監察院調查本案時還發現，王灌民不只不當接受業者招待，還反過來要求林姓業者替甫成為社會新鮮人的女兒杜撰工作經歷與薪資，並持偽造的綜合所得稅扣繳憑單詐貸800萬元的青年首次購屋優席貸款，監委也直呼「不可思議！」

此外，監院也查出王灌民得知林姓業者與人合資購買新莊區土地欲興建住宅大樓販售，竟要求林姓業者讓售股份，並交付100萬元投資金。

不過，新北地院今依貪汙罪輕判王灌民、鄔承傑均2年徒刑，蔣武東1年10月徒刑，3人均獲緩刑宣告；另新北市建照科技士郭明芳2年、緩刑5年，科長曾維良1年9月、緩刑3年，建商潤泰創新國際規劃部副理王國榮7月，緩刑3年，曾任職新北市工務局的建築師事務所建築師林天彥2年，緩刑5年，負責公司帳務的妻子黃芳玲3月、緩刑2年，富程建設經理公司黃柏漢6月，可易科，緩刑3年。本案可上訴。

(中時 )