名醫辱女 呂秋遠嗆：我有脫光權利 你有不性侵我的義務 很難懂？

陳克華（左）發表仇女言論，呂秋遠深表不認同。（報系資料照）

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中時電子報

醫師、詩人陳克華昨（30）日在臉書寫下「現在的女生好像很嚮往當妓女」一文，引發外界撻伐，他也迅速致歉。律師呂秋遠在臉書表示，「就算是妓女，也有在最後一刻保留不脫衣服的權利」，更說「我有脫光衣服的權利，但是你有不性侵我的義務，這句話難道有這麼難懂嗎？」。

陳克華是台北榮民總醫院眼科部醫師，也是知名詩人，王芷蕾唱紅的《台北的天空》，正是由他填詞。昨日他在臉書針對近日發生的情殺案，發表充滿仇視女性內容的「現在的女生好像很嚮往當妓女？」一文，因與他溫文儒雅形象大相逕庭，震驚各界。

律師呂秋遠31日凌晨在臉書提問：女生應該要是什麼樣子？他引《曹植·洛神賦》「…含辭未吐，氣若幽蘭。華容婀娜，令我忘餐」等語，認為在某些人眼裡，女人就是要有女人的樣子。

但他認為，「性別教育，並不是要男人有男人樣，女人有女人樣，而是要讓所有人都知道，我們只應該要有『人的樣子』，無關男女。男人可以哭得梨花帶雨，女人可以笑得英姿颯爽。沒有人應該符合傳統中被別人期待的樣子。」

呂更問大家：「如果有一個女人，衣不蔽體，酒醉如泥的在路上說，來上我啊！我們應該怎麼作？把她帶回家上床？還是先找件衣服幫她披上，然後找警察協助？」

呂秋遠認為，所謂的「自愛」，不過就是男人定出來的標準；為什麼不能說「就算是妓女，也有在最後一刻保留不脫衣服的權利？我有脫光衣服的權利，但是你有不性侵我的義務，這句話難道有這麼難懂嗎？」。

(中時電子報)

呂秋遠臉書

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